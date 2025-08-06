Anzeige
2. Liga

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 live im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 07.08.2025
  • 08:25 Uhr

Am 2. Spieltag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FC Schalke 04 im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Die 2. Bundesliga ist zurück und hat bereits zum Auftakt für eine Menge Überraschungen gesorgt.

Kommen am 2. Spieltag die nächsten hinzu? Oder zeigen die Aufstiegsfavoriten ihre wahre Form? Der FC Schalke 04 wird mit einer breiten Brust in das Topspiel am Samstagabend gehen. Die "Königsblauen" werden empfangen vom 1. FC Kaiserslautern.

Während die Schalker zum Auftakt einen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC feiern konnten, verlor Kaiserslautern mit 0:1 gegen Hannover 96.

Die "Roten Teufel" von Trainer Thorsten Lieberknecht stehen also schon leicht unter Druck. Miron Muslic würde seinen Traumstart mit S04 hingegen wohl gerne vergolden.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.

Anzeige
Anzeige

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04
  • Wettbewerb: 2. Bundesliga; 2. Spieltag
  • Datum: 9. August 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)
Anzeige
Anzeige

1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 live: Wo läuft das Zweitliga-Spiel im Free-TV?

RTL überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen.

Darüber hinaus kann die Partie auch im Pay-TV auf Sky verfolgt werden. Dafür muss jedoch ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Lautern gegen Schalke: Wo gibt es einen Livestream zur 2. Liga?

Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.

Zudem gibt es einen Livestream bei WOW. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Schalke 04 zu Gast in Kaiserslautern: Gibt es einen Liveticker?

Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.

Anzeige

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04
  • Datum und Uhrzeit: 9. August 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Thorsten Lieberknecht (1. FC Kaiserslautern), Miron Muslic (FC Schalke 04)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: RTL+, WOW
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
Jan-Christian Dreesen
News

Beben bei Bayern: Welche Rolle spielte der Woltemade-Deal?

  • 07.08.2025
  • 08:53 Uhr
Florian Neuhaus
News

Flucht vor "Don Rollo"? Die Neuhaus-Optionen

  • 07.08.2025
  • 08:51 Uhr
Lennart Karl
News

Wegen Bayern-Deal: Talent musste zu Jugendklub zurück

  • 07.08.2025
  • 08:51 Uhr
Views Of The Camp Nou Under Construction. Views of the Camp Nou under construction from Sant Pere Martir, with the cranes working on its renovation, in Barcelona, Spain, on July 12, 2025. Barca pla...
News

Barca: Rückkehr ins Camp Nou wohl vor Mini-Kulisse

  • 07.08.2025
  • 08:49 Uhr
Doan war 2022 nach Freiburg gewechselt
News

Nach langen Verhandlungen: Doan wechselt nach Frankfurt

  • 07.08.2025
  • 08:35 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Veränderungen des FIFA-Nachfolgers

  • 07.08.2025
  • 08:29 Uhr
imago images 1064380361
News

Champions League 2025/2026 live: 3. Runde der Qualifikation - Spiele, Klubs, Ticker, Ergebnisse

  • 07.08.2025
  • 08:28 Uhr
v.li. Nick Woltemade (VfB Stuttgart, 11), Josip Stanisic (FC Bayern Muenchen, 44) GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, 1. Bundesliga, 24. Spieltag, Spielzeit 2024 2025, 28.0...
News

Franz Beckenbauer Supercup live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern im Free-TV in Sat.1, im Liveticker und im Joyn-Livestream

  • 07.08.2025
  • 08:25 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Wer überträgt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker?

  • 07.08.2025
  • 08:24 Uhr
Sané im Juni bei seiner Ankunft in Istanbul
News

Keser: Sané "muss sich hier 100-prozentig reinhauen"

  • 07.08.2025
  • 07:16 Uhr