2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 live im Free-TV, Livestream und Ticker

Am 2. Spieltag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FC Schalke 04 im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Die 2. Bundesliga ist zurück und hat bereits zum Auftakt für eine Menge Überraschungen gesorgt.

Kommen am 2. Spieltag die nächsten hinzu? Oder zeigen die Aufstiegsfavoriten ihre wahre Form? Der FC Schalke 04 wird mit einer breiten Brust in das Topspiel am Samstagabend gehen. Die "Königsblauen" werden empfangen vom 1. FC Kaiserslautern.

Während die Schalker zum Auftakt einen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC feiern konnten, verlor Kaiserslautern mit 0:1 gegen Hannover 96.

Die "Roten Teufel" von Trainer Thorsten Lieberknecht stehen also schon leicht unter Druck. Miron Muslic würde seinen Traumstart mit S04 hingegen wohl gerne vergolden.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.