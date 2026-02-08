Nach öffentlicher Kritik von Trainer Miroslav Klose an der Kaderpolitik des 1. FC Nürnberg stehen beim Club richtungsweisende Gespräche an. Hat der frühere Torjäger die Nase voll?

Trainer Miroslav Klose hat beim 1. FC Nürnberg erneut öffentlich Kritik an der Kaderplanung geäußert. Noch vor der 1:2-Niederlage beim SC Paderborn 07 am Samstag machte der Weltmeister von 2014 bei "Sky" deutlich, dass ihm im sportlichen Aufbau des Clubs die nötige Kontinuität fehlt.

"Man kann sich hier nicht ein bisschen was aufbauen. Wenn ich jetzt Fan von der Mannschaft bin und mir ein Trikot kaufe, dann ist der Spieler ein halbes Jahr später nicht mehr da. Wir brauchen ein Fundament und wir müssen versuchen, die Spieler zusammenzuhalten. Nur dann gibt es eine Struktur und eine Klarheit. Sonst haben wir zu viele Wechsel drinnen", sagte Klose.

Der 1. FC Nürnberg befindet sich seit dem Sommer 2024 in einem außergewöhnlich großen personellen Umbruch. Unter der Verantwortung von Sportvorstand Joti Chatzialexiou kam es laut "Bild" seitdem zu 110 Transferbewegungen. Vom Kader der Saison 2023/24 ist nahezu kein Spieler mehr übrig geblieben.