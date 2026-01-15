Der FC Schalke 04 geht als klarer Aufstiegsaspirant in die Rückrunde der 2. Liga. Doch TV-Experte Felix Kroos sieht den Klub am Ende der Saison nicht feiern.

Eine Woche nach der Bundesliga kehrt auch die 2. Bundesliga aus der Winterpause zurück. Beim Rückrundenauftakt dürfte besonderes Augenmerk auf dem FC Schalke 04 liegen.

Die Königsblauen, die die Hinrunde mit 37 Punkten auf Platz eins beendeten, treffen auf Hertha BSC (Sa., ab 20:30 Uhr im Liveticker) und wollen weiter in Richtung Aufstieg marschieren.

Doch nicht jeder ist davon überzeugt, dass die "Knappen" in der nächsten Saison wirklich wieder im deutschen Oberhaus spielen. Große Zweifel hat beispielsweise TV-Experte Felix Kroos.

Im Gespräch mit "t-online" sagte der 34-Jährige zur Schalker Erfolgsstory: "Wenn wir die Hinrunde sportlich ganz nüchtern bewerten, haben sie in ihrer Punkteausbeute überperformt. Ich rechne damit, dass sie in der Rückrunde einbrechen werden. Schalke wird nicht aufsteigen."