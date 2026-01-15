2. Bundesliga
FC Schalke 04: Felix Kroos äußert brisanten Verdacht - "Mir fehlt die Fantasie"
Veröffentlicht: 15.01.2026
- 15:11 Uhr
- ran.de
Der FC Schalke 04 geht als klarer Aufstiegsaspirant in die Rückrunde der 2. Liga. Doch TV-Experte Felix Kroos sieht den Klub am Ende der Saison nicht feiern.
Eine Woche nach der Bundesliga kehrt auch die 2. Bundesliga aus der Winterpause zurück. Beim Rückrundenauftakt dürfte besonderes Augenmerk auf dem FC Schalke 04 liegen.
Die Königsblauen, die die Hinrunde mit 37 Punkten auf Platz eins beendeten, treffen auf Hertha BSC (Sa., ab 20:30 Uhr im Liveticker) und wollen weiter in Richtung Aufstieg marschieren.
Doch nicht jeder ist davon überzeugt, dass die "Knappen" in der nächsten Saison wirklich wieder im deutschen Oberhaus spielen. Große Zweifel hat beispielsweise TV-Experte Felix Kroos.
Im Gespräch mit "t-online" sagte der 34-Jährige zur Schalker Erfolgsstory: "Wenn wir die Hinrunde sportlich ganz nüchtern bewerten, haben sie in ihrer Punkteausbeute überperformt. Ich rechne damit, dass sie in der Rückrunde einbrechen werden. Schalke wird nicht aufsteigen."
"Mir fehlt die Fantasie, was sie rein fußballerisch über ihre Abwehrstärke hinaus entwickeln können. Wenn die anderen Top-Mannschaften auch diese defensiven Grundtugenden haben, sind sie Schalke in Punkten wie beim Herausspielen von Torchancen überlegen. Das wird am Ende entscheidend sein, dass sie nicht aufsteigen", so Kroos weiter.
Kroos sicher: Nicht-Aufstieg von Schalke 04 wäre "kein Drama"
Tatsächlich stellt S04 eine der schwächsten Offensiven der Liga. In 17 Spielen erzielte das Team von Trainer Miron Muslic lediglich 22 Treffer, kassierte hingegen aber auch nur zehn Gegentore.
Sollte Herbstmeister Schalke die Rückkehr in die Bundesliga verpassen, wäre dies für Kroos allerdings "kein Drama": "Gerade nach den letzten Jahren hat man gar nicht mehr damit gerechnet, dass bei Schalke so ein Umschwung entstehen kann. Wie die Saison ausgeht, sei mal dahingestellt, aber es ist mittlerweile wieder Schalke 04 zu erkennen. Die Leute denken und reden optimistisch über den Verein, nachdem in den vergangenen Jahren kaum noch Hoffnung da war. Das ist ein riesiges Kompliment wert."