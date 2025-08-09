38' Sylla dreht im gegnerischen Sechzehner auf und kommt zum Abschluss, den Krahl jedoch fängt. Dann geht auch die Fahne des Assistenten hoch und ein Treffer hätte nicht gezählt.

36' Schalke ist in den letzten Minuten die aktivere Mannschaft, doch auch bei den Königsblauen fehlt ein klassischer Zielspieler, der die langen Zuspiele sichert.

33' Antwi-Adjei zieht einen Freistoß aus der Mitte und über 25 Metern Entfernung direkt aufs Tor, doch der Aufsetzer ist keine große Herausforderung für Krahl im Kasten des FCK.

30' Nach einem leichten Fehler im Aufbauspiel der Roten Teufel schaltet Schalke schnell um: Von rechts flankt Gantenbein hoch in die Mitte und am zweiten Pfosten geht Asta auf Nummer sicher, klärt per Brust zur Ecke.

28' Beide Mannschaften schnaufen durch, weil Remmert behandelt werden muss und das Spiel unterbrochen wird.

24' Weil die Königsblauen bisher nur 53% ihrer Pässe an den eigenen Mann bringen, hat Kaiserslautern mehr vom Spiel. Doch im Sturmzentrum fehlt dem FCK heute Zielspieler Prtajin und so wird es im letzten Drittel noch zu selten gefährlich.

21' Haas setzt sich bei seinem Startelfdebüt erstmals auf der linken Seite durch, weil Gantenbein an der Außenlinie wegrutscht. Doch die scharfe Hereingabe des Youngsters wird von einem aufmerksamen Schalker im Fünfmeterraum abgefangen.

19' Auf beiden Seiten werden viele Bälle etwas planlos nach vorne geschlagen und dadurch wechselt der Ballbesitz aktuell munter hin und her.

16' Bei Schalke werden die weiten Einwürfen von Antwi-Adjei wie Eckbälle ausgeführt und alle groß gewachsenen Spieler rücken vor. Doch bisher sind aus den hohen Hereingaben keine Chancen entstanden. Der FCK verteidigt das sehr konzentriert.

13' Das Spiel lebt in der Anfangsphase von intensiven Zweikämpfen und Aktionen über die jeweiligen Flügel. Gefährliche Torabschlüsse lassen noch auf sich warten.

10' Kaiserslautern kombiniert sich über die starke rechte Seite bis in Schalkes Strafraum, verpasst auf engstem Raum und umzingelt von Abwehrspielern dann aber den Zeitpunkt für einen Abschluss.

7' Die Gäste finden langsam zu sich und stoßen ins letzte Drittel vor. Doch sowohl Remmert als auch Gantenbein finden mit ihren Hereingaben innerhalb kürzester Zeit keinen Abnehmer im Zentrum.

4' Schalke wirkt von der Stimmung etwas eingeschüchtert und hat in den hart geführten Zweikämpfen bisher fast immer das Nachsehen.

2' Die erste Chance für den FCK lässt nicht lange auf sich warten! Lautern überspielt die aufgerückten Schalker mit einem langen Ball, Hanslik setzt sich links im Strafraum durch und prüft Karius mit einem flachen Schuss in Richtung langes Eck.

1' Es geht pünktlich los - die Kugel rollt!

1' Spielbeginn

Die Mannschaften laufen ein und der Betzenberg brennt - im wahrsten Sinne des Wortes! Die Fans zünden auf der kompletten Stehtribüne sehr viel Pyrotechnik. Gut möglich, dass es gleich wegen des Rauchs etwas später losgeht.

Das heutige Spiel ist erst das fünfte Aufeinandertreffen beider Vereine in der 2. Bundesliga überhaupt! Deutlich mehr Geschichte gibt es dagegen im deutschen Oberhaus, weil es dort 78 Spiele (je 28 Siege) zwischen dem FCK und Schalke 04 gab.

Schalke nimmt hingegen nur einen Wechsel vor und der ist wegen der Gelb-Roten Karte gegen Katic unumgänglich: Neuzugang Kuruçay ist der Nutznießer und rückt für ihn in die Abwehr. Dass der Betzenberg ein großer Heimvorteil für den FCK werden kann, weiß auch S04-Trainer Muslic: "Es ist wichtig, dass wir bei der Atmosphäre unsere Struktur halten und einen klaren Kopf bewahren."

Bei den Gastgebern können Redondo und Prtajin heute nicht spielen, für sie rücken Haas und Hanslik in die Startelf. Zudem rotiert Kim für Elvedi in die Abwehr, sodass der Neuzugang des FC Brentford zu seinem Startelfdebüt für den FCK kommt. Lieberknecht und sein Team wollen sich besonders im Angriff steigern, wie der Coach vor dem Spiel betonte: "Wir haben uns vorgenommen, mutiger nach vorne zu spielen. Letzte Woche waren wir manchmal noch zu schlampig im Passspiel und hatten den Ball zu lange am Fuß."

Wie sind die beiden Teams in die neue Saison gestartet? Während der S04 den Saisonauftakt gegen die Hertha aus Berlin mit 2:1 für sich entscheiden konnte, unterlagen die Roten Teufel in Hannover mit 0:1. Damit steht Lautern beim ersten Heimspiel der noch jungen Spielzeit bereits unter Zugzwang. Beim letzten Aufeinandertreffen am 31. Spieltag der Vorsaison feierte Lieberknecht sein Debüt als FCK-Trainer und holte am Betzenberg beim 2:1 direkt seinen ersten Sieg - ein gutes Omen vor dem heutigen Duell?