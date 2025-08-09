2. Spieltag Samstag 20:30 Uhr
2.Liga live: 1.FC Kaiserlautern vs. Schalke 04 - Aufstellungen & Blitztabelle - Ticker & Updates 2. Spieltag
- Aktualisiert: 09.08.2025
- 19:32 Uhr
- Julian Huter
Kaiserslautern gegen Schalke 04 - Zweite Liga live am 2. Spieltag
Wenn zwei Fußball-Dinos aufeinandertreffen, ist Gänsehaut vorprogrammiert: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstagabend den FC Schalke 04 – und der Betzenberg wird beben! Beide Klubs sind mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, beide brauchen nach durchwachsenen Auftritten dringend Punkte. Es ist das Duell zweier Traditionsvereine, bei dem nicht nur die Tabelle, sondern auch Stolz, Fans und Geschichte mitspielen. Wer setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf?
Die zwei Teams im Samstags Topspiel
1. FC Kaiserslautern – Auf dem Betze zählt nur Kampf!
Wenn der Betzenberg ruft, bebt die Pfalz! Für uns Lautrer geht’s nicht nur um Punkte – es geht ums Herz, ums Blut, um unser Zuhause. Gegen Schalke ist jedes Spiel ein kleines Endspiel, denn solche Gegner wecken Feuer. Klar, es läuft noch nicht alles rund – aber wer hierherkommt, der weiß: Aufm Betze kann alles passieren. Und wenn’s drauf ankommt, sind wir da – mit allem, was wir haben!
FC Schalke 04 – Malochen, kämpfen, wiederauferstehen!
Wir sind Schalke. Wir kommen aus’m Pott, mit Staub auf der Seele und Glut im Herzen. Die letzten Wochen waren nix für schwache Nerven – aber wer uns kennt, weiß: Wir stehen immer wieder auf. Lautern ist keine Kaffeefahrt, das wird ein heißer Tanz. Doch genau da fühlen wir uns wohl. Jetzt ist der Moment, zusammenzuhalten – auf dem Platz, im Block, im Herzen. Glück auf!
Live Update 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Tore:
Spielinfos: 1.FC Kaiserslautern - Schalke 04 (#1FCKS04)
Spielrunde: Zweite Liga 2025/2026, Vorrunde, 2. Spieltag
Anpfiff: Samstag, 09.08.25, 20:30 Uhr
Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserlautern)
Zuschauer: 49.300 (ausverkauft)
Schiedsrichter: Petersen, Martin (Stuttgart)
Assistenten: Foltyn, Rafael (Wiesbaden) - Stein, Thomas (Aschaffenburg))
Vierter Offizieller: Erbst, Lars (Gerlingen)
VAR: Perl, Günter (Pullach) - Bramlage, Henrik (Vechta)
Liveticker 1.FCK vs. S04
Aufstellungen
1. FC Kaiserslautern
FC Schalke 04
Reservespieler
Trainer
Reservespieler
Trainer
Spielstatistik
- Zweikämpfe67,71 %32,29 %
- Ballbesitz in %62,1 %37,9 %
- Schüsse27
- Pässe ges.230109
- Angek. in %79,13 %62,39 %
- Ecken12
- Fouls verübt45
- Abseits11
- Gelb00
- Gelb-Rot00
- Rot00
Alles zum Topspiel 1.FCK vs. S04: Die 5 brennendsten Fragen vor Lautern gegen Schalke
1. Form & Ausgangslage
- Können Kaiserslautern und Schalke nach dem Auftakt punkten und Selbstvertrauen tanken?
- Wer steht nach dem 1. Spieltag stärker unter Druck?
2. Taktik & Aufstellung
- Mit welcher Formation gehen beide Trainer ins Spiel?
- Gibt es Schlüsselspieler, die ausfallen oder zurückkehren?
- Wer übernimmt die Spielmacherrolle?
3. Schlüsselduelle
- Welches 1-gegen-1-Duell könnte das Spiel entscheiden (z. B. Sturm gegen Innenverteidigung)?
- Wer gewinnt den Kampf im Mittelfeld?
4. Stimmung & Kulisse
- Wie wirkt sich die Atmosphäre im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion auf das Spiel aus?
- Können die Fans den Heimvorteil für Lautern zum Faktor machen?
5. Historie & Prestige
- Wer hat in den letzten direkten Duellen die Nase vorn?
- Welche besondere Brisanz steckt in diesem Traditionsduell?
6. Bedeutung fürs Saisonziel
- Ist das Spiel schon ein früher Fingerzeig im Aufstiegsrennen?
- Könnte eine Niederlage für eines der Teams die Saisonziele ins Wanken bringen?
Letzten Spiele
Direkter Vergleich
Live im TV / Stream
Hier ist die Übersicht, wo und wie du das Topspiel (Samstag, 9. August 2025, Anstoß um 20:30 Uhr) zwischen 1. FC Kaiserslautern und FC Schalke 04 live verfolgen kannst:
Live-Übertragung im Free-TV & Streaming
RTL (Free-TV) zeigt das Samstagabend-Topspiel live im Fernsehen ab ca. 20:15 Uhr und parallel im Livestream auf RTL+ .
Sky (Pay-TV) überträgt das Spiel ebenfalls live – wahlweise im TV oder im Stream über WOW .
2. Liga live: Kaiserslautern gegen Schalke 04im TV, Livestream, Radio & Ticker
Free TV: RTL
Live Stream / PayTV: Sky
Livestream: RTL+, WOW
Blitztabelle 2. Liga
|#
|Mannschaft
|Mannschaft
|Mannschaft
|Sp.
|S
|U
|N
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|SV Darmstadt 98
|Darmstadt
|D98
|2
|2
|0
|0
|5:1
|4
|6
|2
|Hannover 96
|Hannover
|H96
|2
|2
|0
|0
|3:0
|3
|6
|3
|Eintracht Braunschweig
|Braunschweig
|EBS
|2
|2
|0
|0
|4:2
|2
|6
|4
|SC Paderborn 07
|Paderborn
|SCP
|2
|1
|1
|0
|3:2
|1
|4
|5
|FC Schalke 04
|Schalke
|S04
|2
|1
|1
|0
|2:1
|1
|4
|6
|Arminia Bielefeld
|Bielefeld
|DSC
|1
|1
|0
|0
|5:1
|4
|3
|7
|Karlsruher SC
|Karlsruhe
|KSC
|1
|1
|0
|0
|3:2
|1
|3
|8
|SV 07 Elversberg
|Elversberg
|SVE
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|9
|SpVgg Greuther Fürth
|Gr. Fürth
|SGF
|2
|1
|0
|1
|5:5
|0
|3
|10
|1. FC Magdeburg
|Magdeburg
|FCM
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|11
|Preußen Münster
|Pr. Münster
|PRM
|2
|0
|1
|1
|3:4
|-1
|1
|12
|1. FC Kaiserslautern
|K'lautern
|FCK
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|13
|Hertha BSC
|Hertha BSC
|BSC
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|13
|Holstein Kiel
|Holstein Kiel
|KIE
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|15
|Dynamo Dresden
|Dresden
|SGD
|2
|0
|0
|2
|3:5
|-2
|0
|16
|1. FC Nürnberg
|Nürnberg
|FCN
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|17
|VfL Bochum
|Bochum
|BOC
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0
|18
|Fortuna Düsseldorf
|Düsseldorf
|F95
|2
|0
|0
|2
|1:7
|-6
|0
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg