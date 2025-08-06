Am 2. Spieltag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FC Schalke 04 im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst. Elfmeter entscheidet: Schalke verliert in Kaiserslautern Trotz eines erneut leidenschaftlichen Auftritts hat Schalke 04 einen Stimmungsdämpfer in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Nach dem euphorischen Auftaktsieg über Hertha BSC verlor das Team von Trainer Miron Muslic im traditionsreichen Duell beim 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe. Der FCK sammelte nach der Auftaktniederlage bei Hannover 96 seine ersten Zähler. Im umkämpften, aber chancenarmen Spiel machte Marlon Ritter den Unterschied. Nach einem Foul des Schalkers Ron Schallenberg traf der Lautern-Kapitän per Foulelfmeter (55.).

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke: Keine Tore zur Pause Zwischen Kaiserslautern und Schalke fallen im ersten Durchgang keine Treffer! Die Anfangsphase gehörten den Gastgebern, die lautstark vom Betzenberg getragen wurden. S04 brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden, wurde aber ab der 30. Minute aktiver und zielstrebiger. Doch nennenswerte Torchancen gab es auf beiden Seiten noch nicht - offensiv können die Roten Teufel und Knappen auf jeden Fall nachlegen!

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live: die Aufstellungen Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So gehen beide Teams in das Spitzenspiel. Aufstellung 1. FC Kaiserslautern: Krahl - Kim, Sirch, Gyamfi - Asta, Kunze, Haas – Ritter, Sahin – Hanslik, Emreli

Aufstellung FC Schalke 04: Karius – T. Becker, Kurucay, Sanchez – Gantenbein, Schallenberg, El-Faouzi, V. Becker – Remmert, Antwi-Adjei – Sylla

1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 heute live Die 2. Bundesliga ist zurück und hat bereits zum Auftakt für eine Menge Überraschungen gesorgt. Kommen am 2. Spieltag die nächsten hinzu? Oder zeigen die Aufstiegsfavoriten ihre wahre Form? Der FC Schalke 04 wird mit einer breiten Brust in das Topspiel am Samstagabend gehen. Die "Königsblauen" werden empfangen vom 1. FC Kaiserslautern. Während die Schalker zum Auftakt einen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC feiern konnten, verlor Kaiserslautern mit 0:1 gegen Hannover 96. Die "Roten Teufel" von Trainer Thorsten Lieberknecht stehen also schon leicht unter Druck. Miron Muslic würde seinen Traumstart mit S04 hingegen wohl gerne vergolden. Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.

1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort Spiel: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04

Wettbewerb: 2. Bundesliga; 2. Spieltag

Datum: 9. August 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 heute live: Wo läuft das Zweitliga-Spiel im Free-TV? RTL überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen. Darüber hinaus kann die Partie auch im Pay-TV auf Sky verfolgt werden. Dafür muss jedoch ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.

Lautern heute gegen Schalke: Wo gibt es einen Livestream zur 2. Liga? Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden. Zudem gibt es einen Livestream bei WOW. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Schalke 04 heute zu Gast in Kaiserslautern: Gibt es einen Liveticker? Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.