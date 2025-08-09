Anzeige
2. Spieltag

2. Bundesliga: FC Schalke unterliegt 1. FC Kaiserslautern in Kampfspiel - Marlon Ritter wird zum Matchwinner

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 22:32 Uhr
  • SID

Trotz eines erneut leidenschaftlichen Auftritts hat Schalke 04 einen Stimmungsdämpfer in der 2. Bundesliga kassiert.

Nach dem euphorischen Auftaktsieg über Hertha BSC (2:1) verlor das Team von Trainer Miron Muslic im traditionsreichen Duell beim 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe. Der FCK sammelte nach der Auftaktniederlage bei Hannover 96 seine ersten Zähler.

Im umkämpften, aber chancenarmen Spiel machte Marlon Ritter den Unterschied. Nach einem Foul des Schalkers Ron Schallenberg traf der Lautern-Kapitän per Foulelfmeter (55.).

Schalke vs. Kaiserslautern: Viel Kampf, wenige Highlights

Muslic hatte nach dem emotionalen 2:1 gegen den Aufstiegsfavoriten Hertha BSC vom "nächsten Highlight" gesprochen, das sein Team mit Respekt, aber ohne Angst angehen solle: "Es ist wichtig, dass wir bei der hitzigen Atmosphäre auf dem Betzenberg unsere Struktur beibehalten und einen klaren Kopf bewahren."

49.327 Fans im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion sorgten für eine angemessene Stimmung. Danach folgten wenige Highlights. Daniel Hanslik (2.) und Moussa Sylla (33.) hatten die einzigen nennenswerten Chancen in der ersten Hälfte.

Dass Ritters Treffer per Foulelfmeter fiel, war bezeichnend. Im Anschluss wirkte Schalke angezählt und entwickelte noch weniger Torgefahr als ohnehin schon - trotz des Comebacks von Kapitän und Stürmer Kenan Karaman.

