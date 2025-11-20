Anzeige
2. Bundesliga

FC Schalke: Ersatz für Ben Manga wohl gefunden - Angebliche Gespräche mit Kaderplaner

  • Veröffentlicht: 20.11.2025
  • 18:53 Uhr
  • ran.de

Der FC Schalke will sich in der sportlichen Führung verstärken: S04 will einen neuen Kaderplaner holen.

Für den FC Schalke läuft es in der 2. Bundesliga aktuell nach Plan. Mit 27 Punkten belegt Königsblau nach zwölf Spieltagen Platz zwei.

Trotzdem wollen sich die Schalker nicht ausruhen, sondern verstärken sich mit sportlicher Kompetenz: Es soll ein neuer Kaderplaner kommen, der Sportvorstand Frank Baumann und Sportdirektor Youri Mulder unterstützen soll.

Wie "Sky" berichtet, steht Maximilian Lüftl bei S04 auf der Liste, die Gespräche sollen laufen. Aktuell ist der 31-jährige Chefscout von Hannover 96, er wäre der Nachfolger von Ben Manga, der im September gehen musste.

