FC Schalke 04: Der Trainer ist bei S04 wieder einmal nur das Bauernopfer

Am Ende werden auf Schalke mal wieder die üblichen Mechanismen greifen.

Kees van Wonderen holt auf den letzten Metern einer verkorksten Schalke-Saison nochmal zum Rundumschlag aus. Er legt dabei den Finger in die Wunde und zeigt, dass der Trainer wieder mal nur das Bauernopfer sein wird. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

Das mag für viele Menschen erstklassige Unterhaltung sein. Denn S04 liefert in Sachen Vereins-Soap regelmäßig und teils auch spektakulär.

FC Schalke 04: Im dauerhaften Soap-Modus

Der Zweitligist selbst verliert sich aber immer mehr in hanebüchenen Intrigen, schädigenden Streits und sportlichen Problemen, die nicht nur zu einer Dauer-Schieflage führen. Vor allem finden sie kein Ende, weil es in der Logik des Klubs in der Regel eine Person ist, die mit Konsequenzen zu rechnen hat: der Trainer.

"Auf Schalke müsste man mal lernen, dass es nicht der Trainer ist, der da Fehler macht", sagte Kult-Coach Peter Neururer dem SID.

Nun könnte man van Wonderens verbale Abrechnung zum Anlass nehmen, das generelle Handeln auf Schalke zu reflektieren und in Frage zu stellen und womöglich sogar andere Konsequenzen zu ziehen als wieder den üblichen Mechanismus Trainer-Entlassung.

Dass es in Zukunft mal anders gehandhabt wird, ist im Moment eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.