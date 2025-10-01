Beim Zweitligisten FC Schalke 04 stehen für einige Profis die Chancen auf Einsätze schlecht. Der große Kader dürfte daher angeblich schon im Januar 2026 deutlich verkleinert werden. Der langjährige Krisenklub FC Schalke 04 erlebt derzeit sportlich eine der stabilsten Phasen seit Langem. Mit Platz 4 nach sieben Spieltagen hoffen die Fans sogar schon auf die mögliche Rückkehr in die Bundesliga. Im Hintergrund wird derweil laut "Bild" wohl schon über Kaderveränderungen im Januar 2026 nachgedacht. Kein Gladbach-Wechsel: Nils-Ole Book verlängert in Elversberg

Karlsruher SC trauert: Fan nach Sturz verstorben Demnach wollen die Gelsenkirchener im Winter-Transferfenster den immer noch sehr großen Kader deutlich verkleinern, um dem finanziell angeschlagenen Klub unter anderem auch deutliche Gehaltseinsparungen zu bescheren.

Dem Bericht zufolge könnte Schalke dann bis zu neun Spieler abgeben, die aktuell kaum oder gar keine Perspektive auf Einsätze haben.

Younes, Matriciani und Co. wohl auf S04-Streichliste Auf der Streichliste von Trainer Miron Muslic und Sportvorstand Frank Baumann stehen demnach Henning Matriciani, Amin Younes, Christopher Antwi-Adjei und Ibrahima Cisse. Bei diesen vier Akteuren laufen die Verträge im Sommer 2026 allesamt aus, teilweise waren sie zuletzt schon verliehen bzw. im Sommer 2026 sogar schon kurz vor dem Absprung. Zudem dürften wohl auch Tomas Kalas, Anton Donkor, Bryan Lasme und Mauro Zalazar schon im Januar 2026 bei passenden Angeboten gehen.

