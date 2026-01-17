2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Schalke 04: Transfergerücht sorgt für Wirbel - kommt diese Stürmer-Ikone jetzt wirklich?
- Aktualisiert: 18.01.2026
- 11:47 Uhr
Der ambitionierte Zweitligist FC Schalke 04 könnte sich wohl sehr prominent in der Offensive verstärken.
Im Kampf um den möglichen Aufstieg in die Bundesliga will der FC Schalke 04 die Offensive wohl noch einmal sehr prominent verstärken.
Wie "Sky" nach dem torlosen Remis der Gelsenkirchener bei Hertha BSC berichtet, sollen sich die Königsblauen mit den früheren Bundesliga-Torjäger Edin Dzeko beschäftigen.
Der mittlerweile 39-jährige Bosnier, in der Saison 2009/10 Bundesliga-Torschützenkönig (22 Treffer), steht aktuell bei Serie-A-Klub Florenz unter Vertrag, kommt beim Traditionsverein aus der Toskana aber nur sehr sporadisch zum Einsatz.
Allerdings dürfte S04 Konkurrenz im Werben um den früheren Wolfsburg-, ManCity- und Roma-Star haben. Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll auch Ligue-1-Aufsteiger Paris FC Interesse am Nationalspieler haben.
Für Schalke könnten aber die direkten Drähte zu Dzeko sprechen. S04-Abwehrchef Nikola Katic ist Dzekos Kollege in der Nationalmannschaft, Schalkes Coach Miron Muslic hat ebenfalls bosnische Wurzeln.