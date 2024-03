FC Schalke 04 trennt sich von Technischem Direktor Andre Hechelmann

Anzeige

Der FC Schalke 04 hat sich trotz des überzeugenden 3:1-Sieges gegen den FC St. Pauli von Andre Hechelmann, dem technischen Direktor des Klubs, getrennt. Das gab S04 am Mittwoch bekannt.

Personalbeben auf Schalke! Wie der FC Schalke 04 bekannt gab, wird der Technische Direktor Andre Hechelmann mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Nach guten und von Respekt und Wertschätzung geprägten Gesprächen sind wir zu der Entscheidung gekommen, den gemeinsamen Weg zu beenden. Wir wünschen André für seine private und berufliche Zukunft alles Gute“, erklärt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender von S04.

Hechelmann kam 2021 als Scout zum Verein, stieg im Sommer 2023 zum Sportdirektor auf und wurde im Januar zum technischen Direktor ernannt. Königsblau schwebt in der 2. Liga aktuell in Abstiegsgefahr, es gab bereits mehrfach scharfe Kritik an der Kaderzusammenstellung.