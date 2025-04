FC Schalke 04: Van Wonderen attackiert seine Abwehr und die Kaderplaner

Der FC Schalke 04 kommt in Liga zwei einfach nicht so recht in Fahrt. Dies liegt insbesondere an der enormen Anzahl an Gegentreffern. Dies treibt auch den normalerweise so besonnenen Kees von Wonderen zur Weißglut. Der 56-Jährige hat nach dem Fürth-Spiel seine gesamte Abwehr scharf attackiert.