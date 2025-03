Die Sonntags-Konferenz der 2. Bundesliga hatte es in sich. Schalke gelingt ein spätes Comeback bei Greuther Fürth, Nürnberg lässt beim Tabellenschlusslicht Federn und Braunschweig kann im Kellerduell nicht gewinnen.

In einem wilden Spiel mit einem Geniestreich von Kenan Karaman und deutlichem Rückstand hat Schalke 04 die nächste Niederlage in der 2. Bundesliga in letzter Sekunde verhindert - aber womöglich Torhüter Loris Karius verloren.

Beim 3:3 (1:2) der Königsblauen bei der SpVgg Greuther Fürth verletzte sich der Keeper, der erst Ende Februar zur Nummer eins aufgestiegen war, und konnte nur mit Hilfe den Platz verlassen. Nach der zweiten Pleite in Folge steckt Schalke weiter in der unteren Tabellenhälfte fest.

Kapitän Karaman traf früh sehenswert für die Gelsenkirchener (9.). Doch Roberto Massimo (11.) und Jomaine Consbruch (26.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Franken - jeweils nach Videobeweis. Dennis Srbeny erhöhte, als wieder einmal die Abwehr der Gäste schlief (54.). Kurz vor Schluss verkürzte Amin Younes (84.), ehe der eingewechselte Moussa Sylla noch ausglich (90.+5).

Karaman brachte Schalke zunächst gedankenschnell in Führung: Der türkische Nationalspieler sprintete in einen zu kurzen Rückpass von Massimo auf Keeper Nahuel Noll und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Danach wurde es noch kurioser: Das 1:1 wurde zunächst wegen Abseits aberkannt, nach minutenlanger Überprüfung gleich mehrerer Szenen jubelten die Fürther doch.

Schalkes Abwehr, in der der junge Argentinier Felipe Sánchez erstmals seit Oktober wieder startete, wackelte bedenklich. Karius und der Pfosten retteten zunächst, dann pfiff der unsichere Schiedsrichter Tom Bauer einen äußerst umstrittenen Foulelfmeter.

Simon Asta war nach einem Zweikampf mit Paul Seguin und minimaler Berührung zu Boden gegangen. Den Strafstoß von Srbeny parierte Karius ebenso wie dessen Nachschuss, doch dann stocherte Consbruch den Ball über die Linie. Erneut musste der VAR Robert Hartmann eingreifen, weil der Schalke-Torwart ein Foul reklamierte. Doch das Tor zählte.

Für Karius war noch vor der Pause Schluss: Der ehemalige Keeper des FC Liverpool, der am 28. Januar nach vier Jahren sein Comeback im deutschen Profifußball gegeben hatte, schied mit einer Verletzung an der linken Wade aus. Justin Heekeren, den er verdrängt hatte, kehrte ins Tor zurück (45.+4).