Anzeige
2. Bundesliga

FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 08:36 Uhr

Am 3. Spieltag treffen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Die 2. Bundesliga nimmt weiter Fahrt auf und liefert den Fans am 3. Spieltag einen wahren Kracher, wenn der FC Schalke 04 und der VfL Bochum in der Veltins-Arena aufeinandertreffen.

Beide Mannschaften stehen nach dem Saisonstart bereits leicht unter Druck. Die "Königsblauen" haben zwei schwache Spiele gegen den 1. FC Kaisereslautern (0:1) und im Pokal gegen Lok Leipzig (1:0 n.V.) hinter sich.

Der VfL Bochum mühte sich indes im DFB-Pokal zu einem 3:1 n.V. gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Zum Saisonstart gab es zudem eine 1:4-Klatsche gegen Darmstadt, auch am 2. Spieltag konnte die Mannschaft von Dieter Hecking - trotz eines 2:0 gegen die SV Elversberg - nicht wirklich überzeugen.

Dem Sieger der Partie winken also womöglich ein paar ruhigere Wochen, während der Verlierer schon früh in der Saison unter Zugzwang stehen könnte.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.

Anzeige
Anzeige

FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum
  • Wettbewerb: 2. Bundesliga; 3. Spieltag
  • Datum: 23. August 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)
Anzeige
Anzeige

FC Schalke 04 - VfL Bochum live: Wo läuft das Zweitliga-Spiel im Free-TV?

RTL überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen.

Darüber hinaus kann die Partie auch im Pay-TV auf Sky verfolgt werden. Dafür muss jedoch ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bochum zu Gast auf Schalke: Wo gibt es einen Livestream zur 2. Liga?

Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.

Zudem gibt es einen Livestream bei WOW. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Schalke 04 empfängt Bochum: Gibt es einen Liveticker?

Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.

Anzeige

FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: FC Schalke 04 vs. VfL Bochum
  • Datum und Uhrzeit: 23. August 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Miron Muslic (FC Schalke 04), Dieter Hecking (VfL Bochum)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: RTL+, WOW
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
Max Eberl bleibt positiv
News

Eberl: "Vielleicht leiht Stuttgart Woltemade an uns"

  • 21.08.2025
  • 11:03 Uhr
Steffen Merkel (r.) mit Co-Geschäftsführer Marc Lenz
News

DFL-Chef Merkel sieht KI als Chance für Bundesliga-Vermarktung

  • 21.08.2025
  • 10:34 Uhr
Max Eberl (FC Bayern Muenchen, Sportvorstand), GER, Vorstellung Luis Diaz, FC Bayern Muenchen, Fussball, Pressekonferenz, Saison 2025 2026, 31.07.2025, GER, Vorstellung Luis Diaz, FC Bayern Muenche...
News

Wilde Bayern-PK: Eberl bestätigt Leihe und kritisiert Wanner

  • 21.08.2025
  • 10:26 Uhr
Adli verabschiedet sich
News

Nächster Abgang: Leverkusens Adli wechselt nach Bournemouth

  • 21.08.2025
  • 10:26 Uhr
Bayern-Star Jamal Musiala
News

Musiala: "Kann mir und meinem Spiel treu bleiben"

  • 21.08.2025
  • 09:52 Uhr
Die DFB-Frauen spielen erstmals in Düsseldorf
News

DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

  • 21.08.2025
  • 09:44 Uhr
Kehrt er nochmal als Trainer zurück? Friedhelm Funkel
News

Rückkehr auf die Trainerbank? Funkel schließt "nichts aus"

  • 21.08.2025
  • 09:42 Uhr
imago images 1065170903
News

Nkunku-Alternative: Verlorener Sohn zurück zum FC Bayern?

  • 21.08.2025
  • 09:11 Uhr
Niko Kovac tröstete CoutoUpdate
News

Nach Couto-Schock: BVB ändert wohl Transferstrategie

  • 21.08.2025
  • 09:10 Uhr
Süle
News

Verletzung von Süle: Transfer-Paukenschlag beim BVB?

  • 21.08.2025
  • 09:09 Uhr