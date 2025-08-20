FC Schalke 04 vs. VfL Bochum live: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

Am 3. Spieltag treffen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum im Samstagabend-Topspiel aufeinander. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Die 2. Bundesliga nimmt weiter Fahrt auf und liefert den Fans am 3. Spieltag einen wahren Kracher, wenn der FC Schalke 04 und der VfL Bochum in der Veltins-Arena aufeinandertreffen.

Beide Mannschaften stehen nach dem Saisonstart bereits leicht unter Druck. Die "Königsblauen" haben zwei schwache Spiele gegen den 1. FC Kaisereslautern (0:1) und im Pokal gegen Lok Leipzig (1:0 n.V.) hinter sich.

Der VfL Bochum mühte sich indes im DFB-Pokal zu einem 3:1 n.V. gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Zum Saisonstart gab es zudem eine 1:4-Klatsche gegen Darmstadt, auch am 2. Spieltag konnte die Mannschaft von Dieter Hecking - trotz eines 2:0 gegen die SV Elversberg - nicht wirklich überzeugen.

Dem Sieger der Partie winken also womöglich ein paar ruhigere Wochen, während der Verlierer schon früh in der Saison unter Zugzwang stehen könnte.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos zur Übertragung des Topspiels.