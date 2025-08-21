Vor dem Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern München und RB Leipzig schätzt ran-Experte Markus Babbel die Situation im Meisterschaftskampf ein, außerdem verrät er mit Blick auf die Aufsteiger, warum er beim 1. FC Köln optimistischer ist als beim Hamburger SV. Das Interview führte Oliver Jensen ran: Herr Babbel, das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig (Freitag, ab 19:50 Uhr, live in SAT.1, auf Joyn und ran) steht bevor. Was für ein Spiel erwarten Sie? Markus Babbel: Das ist schwer zu sagen. Mich haben die Bayern im Supercup überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nach dieser ungewöhnlichen Saisonvorbereitung mit der Klub-WM und dem späten Trainingsstart bereits so spritzig und giftig sein würden. Ich hatte erwartet, dass der VfB Stuttgart mehr dagegenhalten würde. Bayern hat hochverdient gewonnen.

ran: Und RB Leipzig? Babbel: Die sind für mich der große Unbekannte in dieser Saison. Sie machen immer einen sehr guten Job, was die Spielerakquirierung betrifft, aber sie haben namhafte Spieler verloren. Das Gesicht dieser Mannschaft hat sich verändert . Zudem haben sie mit Ole Werner einen Trainer, der im hohen Norden großartige Arbeit abgeliefert hat, aber nicht aus der RB-Schule kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Mannschaft gegen Bayern schlägt. ran: Rechnen Sie mit einer erneuten Meisterschaft des FC Bayern München? Babbel: Der FC Bayern ist aufgrund der individuellen Qualität der Topfavorit. Alles Andere wäre eine sehr, sehr große Überraschung. Aber Harry Kane hat nicht ohne Grund gesagt, dass er noch nie mit einem so dünnen Kader gespielt hat. Beim FC Bayern darf nicht viel passieren. Mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und dem Unglücksraben Hiroki Ito fehlen drei bockstarke Spieler noch länger. ran: Wie bewerten Sie bislang die Verpflichtungen von Jonathan Tah und Luis Diaz? Babbel: Ich finde beide Verpflichtungen grandios. Sie haben mit Tah den - wie ich finde - im Moment besten deutschen Innenverteidiger geholt - ablösefrei (ein Obulus wurde Leverkusen bezahlt, damit Tah für die Klub-WM spielberechtigt ist, d. Red.). Es war ein genialer Schachzug, dass sie ihn davon überzeugen konnten, dass Bayern der nächste große Schritt für ihn ist. Diaz war einer meiner Lieblingsspieler in Liverpool. Er kann richtig Gas geben und trägt auch deutsche Tugenden in sich. Es würde mich überraschen, wenn er in München nicht funktioniert. Natürlich gab es das Beispiel Sadio Mane... Bundesliga-Start: FC Bayern München gegen RB Leipzig hier im kostenlosen Livestream und live im Free-TV ran: ... der im Sommer 2022 als gefeierter Liverpool-Spieler nach München kam und als Flop in Erinnerung bleibt.

Babbel: Genau, er war in Liverpool ein großartiger Spieler und hat in München nicht funktioniert. Daher sollte man mit Diaz etwas Geduld haben. Aber er hat sich bereits im Supercup großartig präsentiert und ein Tor geschossen. Das wird ihm helfen, sich noch schneller zurechtzufinden und wohlzufühlen. Er hat eine große Präsenz, eine große Aufmerksamkeit und dieses Spielverständnis. Es wäre schon sehr überraschend, wenn er nicht funktioniert. ran: Sprechen wir über die anderen Vereine. Wer kann dem FC Bayern München am ehesten gefährlich werden? Babbel: Bei Borussia Dortmund hängt das sehr davon ab, was in den eineinhalb Wochen vor dem Ende der Transferperiode noch passiert. Bislang spielen sie zwar nicht die Sterne vom Himmel, aber sie gewinnen ihre Spiele. Das stärkt das Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass die Leichtigkeit zurückkommt.

"Leverkusen ist von der individuellen Qualität die Nummer 2, aber..." ran: Wie stark ist Bayer Leverkusen einzuschätzen? Babbel: Bayer Leverkusen hat bereits sehr viele Spieler geholt. Aber wie schnell bekommen sie es hin, einen Spirit zu entwickeln, Abläufe hineinzubekommen und die vielen neuen Spieler an das Spielsystem zu gewöhnen? Sie haben sehr viele Achsen verloren, zudem einen neuen Trainer. Von der individuellen Qualität her ist Leverkusen für mich die Nummer zwei hinter Bayern. Aber die Frage ist, wie schnell sie als Mannschaft funktionieren. Das könnte die Chance für Dortmund sein. Eines ist klar... ran: Und das wäre? Babbel: Wir brauchen Vereine, die dem FC Bayern Paroli bieten. Nur wenn Bayern in der Liga gefordert ist, werden sie auch in der Champions League zu Bestleistungen imstande sein. ran: Welche Vereine kommen hinter Bayern, Leverkusen und Dortmund? Babbel: VfB Stuttgart hat mir im Supercup nicht so gut gefallen. Aber sie haben im Sommer die Mannschaft zusammengehalten. Vor allem halten sie Nick Woltemade im Kader, obwohl es die Angebote des FC Bayern gab. Das ist außergewöhnlich. Ich hoffe, dass sie bei Angelo Stiller genauso verfahren und nicht einknicken, falls Real Madrid ein Angebot macht. Wenn der Kader so bleibt, können sie mit den Verstärkungen ebenfalls vorne mitspielen. ran: Eintracht Frankfurt landete vergangene Saison auf Platz drei. Können Sie daran anknüpfen? Babbel: Frankfurt ist ein sehr spannender Verein. Die Frage ist, wie gut sie es verkraften, mit der Champions League alle drei Tage spielen zu müssen. Sie haben sehr viele junge Spieler im Kader. Wie schnell schafft es Trainer Dino Toppmöller, diese Spieler auf das nächste Niveau zu heben? Da sind einige Fragezeichen dabei. ran: Wer könnte die Überraschungsmannschaft sein, die unerwartet um die vorderen Plätze mitspielt? Babbel: Das ist eine schwierige Frage. Die Freiburger machen einen super Job, aber nun sind sie auch unter der Woche international gefordert. Das trifft auch auf Mainz zu. Wolfsburg ist spannend. Vom Potenzial müssten sie weiter oben spielen, aber irgendwie kommt die Mannschaft nicht richtig vom Fleck.

"Schade, dass beim HSV die Euphorie verlorengegangen ist" ran: Blicken wir auf die Aufsteiger 1. FC Köln und Hamburger SV. Beide Vereine haben in der 1. Runde des DFB-Pokals erst in der Nachspielzeit eine Blamage abgewandt. Gerade in Hamburg ist die Stimmung düster, weil die Saisonvorbereitung sehr schlecht lief. Wie nehmen Sie dies als ehemaliger HSV-Spieler wahr? Babbel: Stefan Kuntz hat klipp und klar gesagt, dass die Mannschaft sich auf ein anderes Niveau als in der 2. Liga einstimmen muss. Daher haben sie in der Saisonvorbereitung praktisch nur gegen Top-Mannschaften gespielt. Das birgt eben die Gefahr, dass man diese Spiele verliert. Es ist schade, dass dadurch die Euphorie über den Aufstieg verlorengegangen ist. Für den HSV geht es einzig und allein um den Klassenerhalt, sie werden bis zum Schluss kämpfen müssen. Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich hoffe, dass sie das schaffen. Ich hatte das Glück, zwei Jahre für den HSV spielen zu dürfen. Daher schlägt mein Herz noch immer für den HSV.

