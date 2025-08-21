DFB-Talent Konstantin Heide soll für eine kleine Ablöse zu Hertha BSC wechseln.

DFB-Talent Konstantin Heide steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

Wie "Sky" berichtet, verlässt der 19-jährige Torhüter die SpVgg Unterhaching und wechselt für eine Ablöse von rund 50.000 Euro plus Boni zum Zweitligisten. Zusätzlich sicherte sich Unterhaching eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Laut "Bild" soll Heide bei der Alten Dame einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Der Keeper machte 2023 auf sich aufmerksam, als er mit der U17-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel holte und sowohl im Halbfinale als auch im Finale insbesondere im Elfmeterschießen glänzte. Inzwischen ist er Stammtorwart der deutschen U19.