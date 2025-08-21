Anzeige
2. Bundesliga

2. Bundesliga: Hertha BSC offenbar vor Verpflichtung von U17-Weltmeister Konstantin Heide

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 11:49 Uhr
  • Thomas Gallus

DFB-Talent Konstantin Heide soll für eine kleine Ablöse zu Hertha BSC wechseln.

DFB-Talent Konstantin Heide steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

Wie "Sky" berichtet, verlässt der 19-jährige Torhüter die SpVgg Unterhaching und wechselt für eine Ablöse von rund 50.000 Euro plus Boni zum Zweitligisten. Zusätzlich sicherte sich Unterhaching eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Laut "Bild" soll Heide bei der Alten Dame einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Der Keeper machte 2023 auf sich aufmerksam, als er mit der U17-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel holte und sowohl im Halbfinale als auch im Finale insbesondere im Elfmeterschießen glänzte. Inzwischen ist er Stammtorwart der deutschen U19.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Preußen Münster wirft Ex-Kapitän raus und erstattet Anzeige

  • 2. Liga: Die Tabelle

  • 2. Liga: Der Spielplan

Anzeige

Bei Unterhaching startete Heide vergangene Saison noch als Nummer eins in der 3. Liga, verlor seinen Stammplatz aber nach schwankenden Leistungen an Kai Eisele. Nach dem Abstieg saß er auch zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison auf der Bank.

Anzeige

Hertha BSC: Heide als Backup hinter Ernst

Die Hertha reagierte mit der Verpflichtung auf den Abgang von Robert Kwasigroch und die Verletzungen von Marius Gersbeck und Tim Goller.

Heide dürfte nun gemeinsam mit Dennis Smarsch die Rolle als Backup hinter Stammkeeper Tjark Ernst übernehmen.

Mehr Fußball-News
Steht vor seiner Bundesliga-Premiere: Paul Simonis
News

Simonis will mit Wolfsburg nach Europa

  • 21.08.2025
  • 13:46 Uhr
VfB-Coach Sebastian Hoeneß
News

Hoeneß: Nübel gegen Union wieder im Tor

  • 21.08.2025
  • 13:34 Uhr
Wurde beschädigt: Der Mannschaftsbus von Mainz
News

Vandalismus: Mainzer Mannschaftsbus beschädigt

  • 21.08.2025
  • 13:05 Uhr
imago images 1065083313
News

Bayern-Schock: Neuzugang fällt nach kurzfristiger OP aus

  • 21.08.2025
  • 12:44 Uhr
imago images 1065170903
News

Nkunku-Alternative: Verlorener Sohn zurück zum FC Bayern?

  • 21.08.2025
  • 12:28 Uhr
Fußball 1. Bundesliga Relegation Rückspiel Hamburger SV - VfB Stuttgart am 05.06.2023 im Volksparkstadion in Hamburg Markus Babbel im ran-Interview DFL regulations prohibit any use of photographs a...
News

Babbel warnt: "Bei Bayern darf nicht viel passieren"

  • 21.08.2025
  • 12:25 Uhr
Was die WM-Helden von 2014 machen...

Was die WM-Helden von Rio heute machen

  • Galerie
  • 21.08.2025
  • 12:16 Uhr
09.08.2025, xsltx, Fussball Testspiel, FSV Mainz 05 - Racing Straßburg v.l. Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...
News

Causa Weiper: Wenn der Klub streikt, nicht der Spieler

  • 21.08.2025
  • 12:11 Uhr
Heidel ließ seinem Frust freien Lauf
News

Mainz hadert mit Spiel-Ansetzungen und kritisiert den DFB

  • 21.08.2025
  • 11:56 Uhr
Max Eberl bleibt positiv
News

Eberl: "Vielleicht leiht Stuttgart Woltemade an uns"

  • 21.08.2025
  • 11:03 Uhr
Clips zum Fußball

FC Bayern: Wer kommt noch? - Eberl: Kreativ, "Ohne kopflos zu sein"

  • Video
  • 03:00 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Eberl verteidigt Stellung der Bundesliga - "Nicht unattraktiv"

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0

FC Bayern schon Meister? Wurde Kompany bei Umfrage vergessen

  • Video
  • 02:22 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Kommt Woltemade doch per Leihe? Eberl scherzt

  • Video
  • 02:48 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Max Eberl bestätigt Paul Wanner Transfer - Kritik an Einstellung

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Luis Diaz verteilt Küsse an Geliebte in München

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

BVB-Fans wütend nach Pokal-Krampf: "Spielt die Küche eigentlich mit?"

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Goretzka schwärmt von Neuzugang Diaz und guter Laune

  • Video
  • 03:34 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Schon gewusst? In dieser Fremdsprache kommunizieren Tah und Upa

  • Video
  • 03:35 Min
  • Ab 0

FC Bayern - Luis Diaz: "Supercup-Tor genau das, was ich gebraucht habe"

  • Video
  • 04:09 Min
  • Ab 0