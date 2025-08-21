2. Bundesliga
2. Bundesliga: Hertha BSC offenbar vor Verpflichtung von U17-Weltmeister Konstantin Heide
- Veröffentlicht: 21.08.2025
- 11:49 Uhr
- Thomas Gallus
DFB-Talent Konstantin Heide soll für eine kleine Ablöse zu Hertha BSC wechseln.
DFB-Talent Konstantin Heide steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC.
Wie "Sky" berichtet, verlässt der 19-jährige Torhüter die SpVgg Unterhaching und wechselt für eine Ablöse von rund 50.000 Euro plus Boni zum Zweitligisten. Zusätzlich sicherte sich Unterhaching eine Weiterverkaufsbeteiligung.
Laut "Bild" soll Heide bei der Alten Dame einen Dreijahresvertrag unterschreiben.
Der Keeper machte 2023 auf sich aufmerksam, als er mit der U17-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel holte und sowohl im Halbfinale als auch im Finale insbesondere im Elfmeterschießen glänzte. Inzwischen ist er Stammtorwart der deutschen U19.
Bei Unterhaching startete Heide vergangene Saison noch als Nummer eins in der 3. Liga, verlor seinen Stammplatz aber nach schwankenden Leistungen an Kai Eisele. Nach dem Abstieg saß er auch zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison auf der Bank.
Hertha BSC: Heide als Backup hinter Ernst
Die Hertha reagierte mit der Verpflichtung auf den Abgang von Robert Kwasigroch und die Verletzungen von Marius Gersbeck und Tim Goller.
Heide dürfte nun gemeinsam mit Dennis Smarsch die Rolle als Backup hinter Stammkeeper Tjark Ernst übernehmen.