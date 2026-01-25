Dutzende Polizisten werden rund um die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden verletzt. In der Pause soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein, auch Videos kursieren davon.

Rund um das Spiel zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Wie das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mitteilte, sind Fans der Gastgeber während der Halbzeit der Partie am Samstag im Außenbereich des Stadions mit Einsatzkräften aneinandergeraten.

Konkret seien die Polizisten mit Pyrotechnik beschossen, mit Absperrgittern und Steinen beworfen sowie mit einem Gullydeckel und Gehwegplatten angegriffen worden, so das Innenministerium.

Dabei seien mindestens 64 Beamte der Landespolizei Sachsen-Anhalt leicht bis schwer verletzt worden, einige seien ambulant in Krankenhäusern behandelt worden. Dynamo hatte das Spiel mit 2:1 (2:1) gewonnen.