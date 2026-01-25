2. Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de
2. Liga: Ausschreitungen beim Ost-Derby - 64 Polizisten verletzt
- Aktualisiert: 25.01.2026
- 14:20 Uhr
- SID
Dutzende Polizisten werden rund um die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden verletzt. In der Pause soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein, auch Videos kursieren davon.
Rund um das Spiel zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist es zu Ausschreitungen gekommen.
Wie das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mitteilte, sind Fans der Gastgeber während der Halbzeit der Partie am Samstag im Außenbereich des Stadions mit Einsatzkräften aneinandergeraten.
Konkret seien die Polizisten mit Pyrotechnik beschossen, mit Absperrgittern und Steinen beworfen sowie mit einem Gullydeckel und Gehwegplatten angegriffen worden, so das Innenministerium.
Dabei seien mindestens 64 Beamte der Landespolizei Sachsen-Anhalt leicht bis schwer verletzt worden, einige seien ambulant in Krankenhäusern behandelt worden. Dynamo hatte das Spiel mit 2:1 (2:1) gewonnen.
Videos aus der Kurve zeigen die Attacke
Unter anderem auf X wurden am Sonntagmorgen Videos der Eskalationen geteilt - darauf ist zu sehen, wie Magdeburger Fans aus der Kurve auf die Polizisten zustürmen, mit Gegenständen werfen, schlagen und treten.
Externer Inhalt
Seitens der organisierten SCM-Ultras lag am Sonntagnachmittag noch kein Statement vor. Der Verein seinerseits stellte klar: "Der 1. FC Magdeburg verurteilt die Vorkommnisse ausdrücklich und stellt klar, dass Gewalt in jeglicher Form im Fußball keinen Platz hat. Sie widerspricht den Werten des 1. FC Magdeburg ebenso wie dem Selbstverständnis des deutschen Fußballs insgesamt. Der Club setzt sich weiterhin nachdrücklich für einen respektvollen, friedlichen und sicheren Stadionbesuch für alle ein."
Darüber hinaus sei man in engem Austausch mit den zuständigen Behörden sowie den weiteren beteiligten Stellen, um die Geschehnisse umfassend aufzuarbeiten.
Externer Inhalt
Kritik auch aus der Politik
Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang verurteilte die Ausschreitungen. "Mit einem Gullydeckel und Gehwegplatten auf Polizisten einzuschlagen, ist nichts anderes als brutale Gewalt", sagte sie. Den verletzten Kolleginnen und Kollegen wünsche sie baldige Genesung.
Eine Sprecherin der Polizei hatte zuvor erläutert, dass SCM-Fans versucht hätten, den Dresdner Gästeblock zu erreichen.