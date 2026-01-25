Edin Dzeko trifft im ersten Spiel für Schalke und hat entscheidenden Anteil am späten Remis gegen den 1. FC Kaiserslautern, Bochum holt derweil einen glücklichen Punkt. Er kam, sah - und traf: Rund 66 Minuten saß der neue Star auf der Bank, dann erlebte Edin Dzeko den Mythos Schalke 04 bei seinem umjubelten Debüt hautnah mit. Der Spitzenreiter kam dank eines Dzeko-Treffers nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holte am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga noch ein 2:2 (0:0) im Traditionsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern. Top-Joker Ivan Prtajin traf zunächst für den FCK (61. und 84). Dzeko (87.) und Kenan Karaman (90.) waren für Schalke erfolgreich. "Er ist ein Superstar, ein Champion, der zu Schalke wollte. Er wird mithelfen, damit wir den nächsten Schritt machen", sagte Trainer Miron Muslic kurz vor dem Anpfiff bei "Sky" über Dzeko: "Wir wollen Dzeko Schritt für Schritt aufbauen. Dass Edin da ist, tut uns allen gut." Sportvorstand Frank Baumann gab zu Protokoll, dass es dem 39 Jahre alten bosnischen Altstar nicht um das Finanzielle ging: "Er verzichtet auf sehr viel Geld, damit er für Schalke spielen kann."

Nach der Verpflichtung von Dzeko treibt Schalke seine Personalplanungen weiter voran. Angreifer Moussa Sylla steht vor einem Wechsel in die USA (New York City FC), sieben Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum. Der frühere Kölner Dejan Ljubicic wird im Gegenzug kommen, falls er am Montag den Medizincheck besteht.

Dzeko trifft im ersten Spiel für Schalke In der ausverkauften Arena begannen die Gäste stark, die erste große Chance hatte aber der aufgerückte Schalker Verteidiger Hasan Kurucay per Kopf (13.). Auch nach dieser Szene blieb der FCK die bessere Mannschaft, es fehlte allerdings die Durchschlagskraft in der Offensive. In der 31. Minute hätten sich die Roten Teufel fast für ihren guten Auftritt belohnt. Kapitän Marlon Ritter scheiterte am Schalker Torwart Loris Karius. Sechs Minuten später konnte erneut Ritter nicht verwerten. Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließen die Pfälzer etwas nach, Schalke wurde stärker. Finn Porath (57.) und Timo Becker (58.) konnten gute Möglichkeiten nicht nutzen. Besser machte es der nur wenige Sekunden zuvor eingewechselte Prtajin per Kopf. Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte der FCK-Angreifer sein zehntes Saisontor. Nach Dzeko-Verpflichtung – Stürmer verlässt Schalke 04

Zwischen Raul und Vedad Ibisevic – passt Edin Dzeko zu Schalke 04? In der 67. Minute kam dann der einstige Bundesliga-Torschützenkönig Dzeko auf den Platz. Die Einwechslung brachte die Schalker Offensive direkt in Schwung, in der 72. Minute kam Dzeko zu seinem ersten Kopfball-Ansatz. Prtajin schloss wenig später einen Konter stark ab, das galt kurz darauf auch für Dzeko, der sehenswert die Aufholjagd einleitete.

Bochum holt glücklichen Punkt in Elversberg Die SV Elversberg holte dank Lukas Petkov gegen den effizienten VfL Bochum im Kampf um den Aufstieg noch einen verdienten Punkt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner erkämpfte sich zu Hause nach einem unglücklichen Rückstand ein 1:1 (0:1). Petkov verhinderte mit seinem Treffer in der 53. Minute die erste Heimpleite der Saison für die insgesamt deutlich überlegenen Saarländer. Zuvor hatte Mats Pannewig (24.) Bochum überraschend in Führung gebracht. Elversberg ließ insbesondere in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen ungenutzt, hinzu kamen zwei Alutreffer - durch das Remis rutschte das Team in der Tabelle ab. Bochum wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler rangiert im Mittelfeld. 2. Liga: Ausschreitungen beim Ost-Derby - 64 Polizisten verletzt Bochum begann bieder und recht wirkungslos - traf dann aus dem Nichts aber dennoch zur Führung. Mit dem ersten VfL-Torschuss nutzte Pannewig die unsortierte Elversberg-Defensive aus. Doch der Treffer gab den Gästen kaum Auftrieb. Elversberg war weiter die schnellere und bissigere Mannschaft, doch die Saarländer um den quirligen Bambasé Conté vergaben immer wieder gute Möglichkeiten, zudem erwischte Bochums Keeper Timo Horn einen starken Tag. Doch die Hausherren ließen nicht nach, spielten weiter nach vorne - und belohnten sich so für ihren hohen Aufwand.

