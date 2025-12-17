Fortuna Düsseldorf steckt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und wagt mit Sportvorstand Sven Mislintat einen Neustart mitten in der Saison. Auch für Trainer Markus Anfang könnte es eng werden. Von Christian Stüwe Die neue Ära bei Fortuna Düsseldorf begann mit einem Paukenschlag. Zunächst präsentierte der abstiegsbedrohte Zweitligist am Sonntag Sven Mislintat als neuen Sportvorstand. Am Montag, an seinem ersten Arbeitstag, entband Mislintat dann direkt Sportdirektor Christian Weber von seinen Aufgaben. Auch die Zeit von Vereinslegende Klaus Allofs, der zuvor Sportvorstand war, endete mit dem Amtsantritt von Mislintat – ein kompletter Neustart mitten in der Saison und mitten in einer anhaltenden sportlichen Krise. "Wir wollen im sportlichen Bereich und in der Kaderplanung neue Wege gehen und in dieser schwierigen Phase einen Kurswechsel einleiten. Für die neuen Weichenstellungen im sportlichen Bereich war die Trennung eine logische Konsequenz", erklärte Mislintat mit Blick auf die Freistellung Webers.

Fortuna Düsseldorf: Abstiegsduell gegen Greuther Fürth steht an Und der Umbruch könnte noch größer ausfallen. Trainer Markus Anfang, der erst im Oktober Daniel Thioune abgelöst hatte, konnte in neun Pflichtspielen nur einen Sieg einfahren. Dagegen stehen sieben Niederlagen und ein Remis in Anfangs Bilanz. Die Fortuna liegt derzeit auf dem 17. Tabellenplatz der 2. Bundesliga, sollte am Samstag im letzten Spiel des Jahres gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Greuther Fürth (13 Uhr im Liveticker auf ran.de) kein Sieg gelingen, könnte es auch für Anfang eng werden. "Grundsätzlich ist wichtig, dass es absolut klar ist, dass er am Wochenende auf der Bank sitzt", stellte der neue starke Mann am Flinger Broich mit Blick auf den Trainer klar. Ein längerfristiges Bekenntnis vermied er aber. "Der Fokus liegt auf Fürth. Wir wollen alle Kräfte in dieses Spiel setzen, um eine bessere Ausgangslage für Januar zu schaffen und ein besseres Tabellenbild über Weihnachten zu haben", kündigte Mislintat bei seiner Vorstellung an.

Sven Mislintat will Spielern "in die Seele schauen" Zuletzt verlor die Fortuna in Elversberg mit 0:1, es war die dritte Niederlage in Folge. Dabei zeigte die Mannschaft durchaus eine spielerische Aufwärtstendenz, verzweifelte aber an der Chancenverwertung und an SVE-Torhüter Nicolas Kristof. Mislintat, der bis zu seiner Freistellung im Februar dieses Jahres als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund tätig war, hat offenbar ein Kopfproblem bei der Mannschaft ausgemacht. "Die Mannschaft ist 17., hat aber deutlich mehr Potenzial, als der Platz ausstrahlt", sagte der 53-Jährige: "Ich will den Spielern in die Augen und die Seele schauen, ich will wissen, was in den Köpfen vorgeht."

Allofs und Weber holten im Sommer 13 neue Spieler Klar ist allerdings, dass die Probleme tiefer liegen und sich nicht einfach mit einer kollektiven Formkrise und einer Verunsicherung der Mannschaft erklären lassen. Die vergangene Saison beendete Düsseldorf auf Rang sechs in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Im Jahr zuvor scheiterte F95 in der Aufstiegs-Relegation dramatisch am VfL Bochum. Die Rückkehr in die Bundesliga, aus der der Traditionsklub zuletzt 2020 abstieg, ist selbstverständlich immer ein Ziel. Um dieses zu verwirklichen, wurden im Sommer 13 Spieler von Weber und Allofs verpflichtet. Doch die Mannschaft funktioniert bislang nicht, der Umbruch im Sommer ist misslungen – was nun die beiden Verantwortlichen ihren Job kostete.

