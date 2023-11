Fortuna Düsseldorf patzt gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden

Anzeige

Die Torfabrik streikt: Nach 14 Treffern in den letzten drei Pflichtspielen stellte Fortuna Düsseldorf die Produktion weitgehend ein und verlor in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an Spitzenreiter FC St. Pauli.

Der Tabellenzweite unterlag überraschend Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (0:3) und könnte am Wochenende von den Aufstiegsplätzen verdrängt werden.

Hyun-Ju Lee (10.), Amar Catic (26.) und John Iredale (42., Foulelfmeter) brachten die Gäste schon vor der Pause klar in Führung, Yannik Engelhardt (79.) verkürzte in der Schlussphase. Wiesbaden, seit vier Spielen ungeschlagen bei nur einem Gegentor, verbesserte sich vorerst auf den siebten Rang.

Die Fortuna, die schon nach wenigen Minuten den verletzten Stürmer Vincent Vermeij ersetzen musste, wirkte drei Tage nach dem 6:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal beim Drittligisten SpVgg Unterhaching müde und ließ sich mustergültig auskontern:

Auf der rechten Seite setzte sich Thijmen Goppel durch, seine Hereingabe verwertete Lee mit der Fußspitze zur Führung der Gäste. Vor dem 0:2 leitete Iredale auf der linken Seite den Ball auf Catic weiter, Gegenspieler Jamil Siebert rutschte aus.