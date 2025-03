Elber: "Champions-League-Sieg der Bayern wäre das Größte"

ran: Harry Kane spielt seit bald 15 Jahren professionell Fußball, hat aber noch nie einen Titel gewonnen. Kann er den Fluch diese Saison endlich brechen?

Giovane Elber: Das ist schon Wahnsinn. Harry hat schon längst einen Titel verdient. Er hat schon in England bei Tottenham hervorragend gespielt, hatte aber nie das Glück, am Ende ganz oben zu stehen. Jetzt ist er bei Bayern nahe dran und ich denke, das wird dieses Jahr schon klappen. Das Schönste und Größte wäre natürlich der Champions-League-Sieg mit dem FC Bayern in der Allianz Arena. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir Meister werden. Das wäre super, auch für Harry Kane.

ran: Bis jetzt hat er 76 Tore in 82 Pflichtspielen geschossen. Wie wichtig ist er für Bayern?

Elber: Harry Kane hat von Anfang an gut zu uns gepasst. Nicht nur wegen seiner Treffer, sondern wegen seiner Spielweise. Er ist kein klassischer Mittelstürmer, sondern er ist auf dem ganzen Platz zu sehen. Dieses Engagement kommt sehr gut an bei der Mannschaft. Und die Tore schießt er auch noch, also was will man mehr.