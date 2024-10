Die Einbürgerung des Linksverteidigers sorgte aber auch für harsche Kritik - allerdings nicht aufgrund des Krieges in der Ukraine, der für Douglas Santos offenbar keine Rolle spielt. Der frühere Zenit-Trainer Vlastimil Petrzele etwa polterte: "Es fällt mir schwer, mich mit der Tatsache abzufinden, dass Santos einen russischen Pass erhalten hat. Das ist für mich einfach unfassbar."

Douglas Santos spielte zwischen 2016 und 2019 für den HSV und kam in 88 Partien zum Einsatz. Anschließend wechselte er für 14 Millionen Euro zu Zenit St. Petersburg, wo er seither zu den Leistungsträgern gehört und inzwischen sogar Kapitän ist.

Der gebürtige Brasilianer hatte 2016 in einem Test sein einziges Spiel für die "Selecao" bestritten, mit der Olympia-Auswahl gewann er 2016 hingegen vor heimischem Publikum die Goldmedaille. Im Finale im Maracana von Rio gegen die deutsche Mannschaft stand er die komplette Spielzeit auf dem Platz.

Douglas Santos, ehemaliger Profi beim heutigen Zweitligisten Hamburger SV , ist ab sofort russischer Staatsbürger und peilt zeitnah sein Debüt für die Nationalmannschaft an.

Was er meint? "Russische Spieler sollten das Gesicht der Nationalmannschaft sein. Was hat ein Brasilianer dort zu suchen? Für den russischen Sport insgesamt ist das eine Katastrophe. Warum sollte unser Land überhaupt in Erwägung ziehen, Santos einen Pass zu gewähren? Das ist unbegreiflich."