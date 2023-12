Anzeige

Der Hamburger SV soll über einen Wechsel auf der Trainerbank nachdenken, die Partie in Nürnberg könnte für Tim Walter zum Endspiel werden. Andre Breitenreiter und Friedhelm Funkel sind angeblich Kandidaten.

Am Samstagmittag steht für den Hamburger SV das wichtige Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg an (ab 13 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Für Trainer Tim Walter könnte die Partie im Frankenland sogar ein "persönliches Endspiel" darstellen, wie "Sky" vermeldet. Bei einer Niederlage gegen den "Club" droht dem Trainer angeblich der Rausschmiss.

Auch mögliche Nachfolge-Kandidaten werden in dem Bericht genannt. Sowohl mit Andre Breitenreiter als auch mit Friedhelm Funkel habe der HSV bereits Gespräche geführt, mit Ersterem sollen anscheinend noch weitere folgen.

Zudem beschäftige sich der aktuelle Tabellenvierte, der mit einem Sieg gegen Nürnberg mindestens auf den Relegationsplatz springen könnte, auch mit weiteren, namentlich nicht genannten Kandidaten.

Walter steht seit Beginn der Saison 2021/22 bei den Hansestädtern an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison verpasste er mit seinem Team erst in der Relegation gegen den VfB Stuttgart die Rückkehr in die Bundesliga, im Jahr zuvor scheiterte man an Hertha BSC.