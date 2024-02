Hannover 96: Stammverein will wegen Posse um Abstimmung "Neuanfang" bei der DFL

Jose Mourinho (vereinslos)

... dem Bericht nach nämlich "Bock auf Bayern", schielt also wohl auf eine mögliche Tuchel-Nachfolge in München. "The Special One" soll sogar schon Deutsch lernen, wie es im Bericht weiter heißt. Im Oktober 2023 machten Fake-Zitate von Mourinho die Runde bezüglich eines Engagements beim FCB. Mit "Ein Verein, der für mich besonders heraussticht, ist Bayern München", wurde er zitiert. Eine Aussage, die sich nun im Nachhinein bewahrheiten könnte. © IMAGO/LaPresse