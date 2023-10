Hertha BSC: Präsident Kay Bernstein nach Unfall in Klinik

"Es war ein sehr unglücklicher Unfall. Es tut sehr weh. Ich nehme starke Schmerzmittel", so Bernstein zur "Bild."

Hertha-Präsident Kay Bernstein musste nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle des Klubs am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Grund soll ein folgenschwerer Brustcheck gewesen sein.

Videobotschaft bei Mitgliederversammlung am Sonntag geplant

Herthas offizielle Vereinsmitteilung erklärte, Bernstein "geht es den Umständen entsprechend gut und er befindet sich auf dem Weg der Besserung".

Bei der Mitgliederversammlung am 15. Oktober 2023 wird der Präsident des Hauptstadtklubs aber nicht teilnehmen können. Stattdessen wolle sich Bernstein per Videobotschaft an die Mitglieder wenden.