HSV-Coach Walter mit Sieg im "Endspiel" 

Der viel kritisierte Trainer Tim Walter hat mit dem Hamburger SV in der 2. Liga in seinem "Endspiel" einen Dreier geholt. Die Hanseaten fuhren durch das 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg einen wichtigen Sieg ein.

Torjäger Robert Glatzel (80.) und Jean-Luc Dompe (90.+7) erzielten sehr zur Freude von Walter die Treffer.

"Ich bin stolz auf die Jungs und unsere Fans. Für uns war es einfach wichtig, einen Sieg einzufahren, da wir mit unseren zuletzt gezeigten Leistungen nicht zufrieden waren", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau.

Zuletzt hatte es zu Hause ein 1:2 gegen den SC Paderborn gegeben, die Rothosen hatten im Aufstiegsrennen in den letzten Woche immer weiter an Boden auf die Konkurrenten verloren. In den Hamburger Medien war der Fußballlehrer vor dem Gastspiel bei den Franken angezählt worden.

"Jetzt geht es um Walters Job", schrieb die Hamburger Morgenpost unter der Woche: "Ist er noch der Richtige, um den Aufstieg zu schaffen?" Der Sieg in Nürnberg wirkte wie ein Befreiungsschlag.