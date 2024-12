HSV-Streichliste geleakt: Stefan Kuntz will wohl vier Profis loswerden - Kommt ein Glatzel-Ersatz?

Wenige Wochen vor der Winterpause liegen vor den HSV-Verantwortlichen um Sportvorstand Stefan Kuntz einige personelle Baustellen.

Vor dem HSV liegen ereignisreiche Wochen - nicht nur sportlich, sondern auch in der Personalplanung.

Wie die "Bild" berichtet, arbeiten Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa derzeit an zahlreichen zentralen Entscheidungen. Dies hänge auch damit zusammen, dass Interimstrainer Merlin Polzin mindestens bis zur Winterpause im Amt bleiben wird und somit Bewegung in einige Personalien kommt.

Flügelstürmer Jean-Luc Dompe etwa, der in den vergangenen beiden Spielen in Karlsruhe (3:1) und Darmstadt (2:2) mit zwei Toren glänzte, soll für seine starken Leistungen wohl zeitnah mit einem neuen Vertrag belohnt werden. Ursprünglich war offenbar der Plan, mit einer Entscheidung bis zur Verpflichtung eines neuen Trainer zu warten.

Der 29-Jährige ist noch bis Saisonende an die Norddeutschen gebunden. Demnach sollen die Verhandlungen mittlerweile bereits an Fahrt aufgenommen haben. Eine Entscheidung sei noch nicht in Sicht, man tausche sich aber wohl bereits über die finanziellen Rahmenbedingungen aus.