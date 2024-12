HSV-Trainersuche: Selke appelliert an Stefan Kuntz für Polzin

Polzin selbst verwies auf das geplante Gespräche mit Kuntz. "Wir haben gesagt, dass wir uns in Ruhe zusammensetzen und alles auf den Tisch legen. Aber es ist kein Geheimnis, dass es mir extrem Spaß macht mit den Jungs zu arbeiten", so der Trainer.

Geht es nach der Mannschaft, sollte es für den jungen Interimscoach jetzt zu einer Beförderung kommen. "Wir wollen mit Merlin und seinem Team weitermachen. Ganz klar. Die Jungs machen tolle Arbeit, das hat man heute gesehen. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen", so Stürmer Davie Selke nach Abpfiff bei "Sky".

Demnach soll es nach der überzeugenden 5:0-Gala zum Jahresabschluss gegen Greuther Fürth einen "Gipfel" zwischen den Klub-Bossen und Polzin geben, um die zurückliegenden Wochen zu analysieren und Maßnahmen für das Ziel "Bundesliga-Rückkehr" in der Rückrunde zu planen.

Das Wichtigste in Kürze

HSV so schlecht wie nie in der 2. Liga

Nach einem furiosen Start und einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC zum Merlin-Debüt war die Aufbruchstimmung in Hamburg zunächst schnell abgeflaut. Nachdem der HSV gegen Darmstadt zwei Führungen verspielte (2:2), folgte am 16. Spieltag in der ersten Halbzeit gegen den SSV Ulm ein spielerischer Offenbarungseid.

Die Hamburger präsentierten sich offensiv komplett harmlos und gaben keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor ab. Die aktuell 28 Punkte, die der HSV auf dem Konto hat, sind die schlechteste Ausbeute der Hamburger Zweitliga-Geschichte.

Besonders das Ulm-Spiel habe intern Zweifel an Polzin gesäht, schreibt die "Morgenpost". Für den 34-Jährigen, der zuletzt die UEFA-Pro-Lizenz erworben hatte, zählte vor dem Fürth-Spiel also nur ein Sieg, um sich eine gute Argumentations-Grundlage für den Kuntz-Gipfel zu verschaffen. Das ist ihm eindrucksvoll gelungen.