Rostock-Fans randalieren in Paderborn - Hansa-Vorstandschef Marien kündigt Konsequenzen an

Nach erneuten Ausschreitungen in der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn schwere Vorwürfe gegen einige Fans des FC Hansa Rostock erhoben. Hansa-Vorstandschef Robert Marien will die Randalierer zur Rechenschaft ziehen.

Ausschreitungen bei Paderborn vs. Rostock: Verletzte, Randale und Pyrotechnik

Schon am Freitagabend gaben der SCP und die Paderborner Polizei ein gemeinsames Statement ab, darin heißt es: "Mit hoher krimineller Energie haben wenige Gästefans Grenzen überschritten, Verletzungen unbeteiligter Stadion-Besucher sowie massive Sachbeschädigungen und einen Spielabbruch in Kauf genommen."

Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen seien im Gange. Eine erste Bilanz der Geschehnisse gibt es bereits, die Vorfälle gingen demnach weit über die Verwendung von Pyrotechnik hinaus.

So sei kurz vor Ende der Partie ein Gästefan über einen Zaun in den Sitzplatz-Bereich geklettert und habe dort einen neutralen Zuschauer schwer am Kopf verletzt. Der Mann musste demnach per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Während des Spiels hätten sich zudem "etwa 150 gewaltbereite Gästefans" vor dem Ausgang des Blocks versammelt und dort die Einsatzkräfte mit diversen Gegenständen beworfen.

"Acht Ordnungsdienst-Mitarbeiter und zwölf Polizeibeamte erlitten Verletzungen, eine Polizistin musste mit einer Schnittverletzung in einem Paderborner Krankenhaus behandelt werden", hieß es in der Mitteilung.