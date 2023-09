Anzeige Es bebt auf Schalke. Der Verein steckt wieder früh in einer Saison in der Krise. Wir halten euch im Ticker auf dem Laufenden zum königsblauen Chaos. von Mike Stiefelhagen Paukenschlag bei Schalke 04: Die Königsblauen entlassen nach sieben Spieltagen Trainer Thomas Reis. Co-Trainer Matthias Kreutzer übernimmt erstmal - mal wieder - die Verantwortung. Gemeinsam mit Mike Büskens. Zuvor suspendierte der Verein Timo Baumgartl, welcher die Spielweise kritisierte. Einige Wochen vorher wurde auch Torwart Ralf Fährmann bestraft für Aussagen seines Beraters. Der Verein nimmt sich jetzt Zeit um einen Reis-Nachfolger zu finden. Dazu äußerten sich die Bosse am Mittwochvormittag auf einer Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussagen von Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann Knäbel über die Knackpunkte zwischen Reis und Mannschaft: "Ich wünsche mir Kontinuität auf der Position des Trainers. Natürlich ist das jetzt eher ein Rückschritt. Nach unserer Analyse kamen wir zu dem Schluss, dass wir beim Thema Kommunikation uns steigern können. Man muss Strategien haben, mit dem Druck auf Schalke umgehen zu können." Knäbel auf Nachfrage: "Ich möchte nicht weiter ausführen, warum die Situation menschlich eingefahren ist. Die Beschreibung passt schon perfekt. Ich wehre mich gegen die Formulierung, dass die Mannschaft den Trainer auf dem Gewissen hat. Die Mannschaft hat nicht absichtlich gegen den Trainer gespielt. Selbstverständlich ist die Mannschaft gefordert." Knäbel über die aktuelle Krise: "Es ist nicht die größte Krise, die ich auf Schalke erlebt habe. Das war die Nacht nach Bielefeld, das möchte ich nicht nochmal erleben." Knäbel über das Budget für den neuen Trainer: "Unsere finanzielle Situation ist bekannt. Wir können keine Millionensummen zahlen, aber wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten einen guten Trainer finden." Hechelmann zu einer möglichen Verpflichtung von Sandro Schwarz: "Ich kommentiere keine Namen." Hechelmann zur Baumgartl-Kritik: "Seine Aussagen haben nichts damit zu tun, dass wir Thomas entlassen haben. In unserem Sport müssen wir uns an Regeln halten, das hat er nicht getan, daher die Sanktionen."

+++ 27.09.2023 11:58: S04-Pressekonferenz - Knäbel über Reis und die Mannschaft +++ Knäbel über die Knackpunkte zwischen Reis und Mannschaft: "Ich wünsche mir Kontinuität auf der Position des Trainers. Natürlich ist das jetzt eher ein Rückschritt. Nach unserer Analyse kamen wir zu dem Schluss, dass wir beim Thema Kommunikation uns steigern können. Man muss Strategien haben, mit dem Druck auf Schalke umgehen zu können." Knäbel über die weitere Trainersuche: "Wir haben heute morgen im kleinen Kreis das Gespräch mit Thoms (Reis) geführt. Natürlich wäre es ideal, das entstandene Loch intern zu füllen. Onur Cinel wäre ein interessanter Kandidat gewesen, doch den haben wir an Liefering verloren. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwann in die Heimat zurückkehren kann. Ich halte neben Matze (Kreutzer) auch Jakob Fimpel interessant, doch beide haben die UEFA Pro-Lizenz noch nicht, daher müssen wir uns was erstmal überlegen.

+++ 27.09.2023 11:53: S04-Pressekonferenz - Knäbel über den Sommer zuvor +++ Knäbel über die Zielausrichtung vor der Saison: "Wir wollen und wir werden aufsteigen war die Spitze der Erwartungshaltung vor der Saison. Damit haben wir den Druck auch maximiert. Wir wurden von einigen Medien für die Kaderzusammenstellung gelobt. Vom Budget her gehören wir zum oberen Drittel der Liga, daher finde ich diese Zielausrichtung gerechtfertigt, auch wenn es uns jetzt um die Ohren fliegt." Hechelmann zur Trainersuche: "Es ist immer herausfordernd, so eine Position im Verein zu besetzen. Es ist eine große Ehre, für Schalke arbeiten zu dürfen. Und wir sind auf diese Aufgabe vorbereitet." Hechelmann zum aktuellen Kader: "Wir hinterfragen uns in dieser Situation alle. Wir sind aber überzeugt von unserem Kader. Wir wollen das Potenzial ausschöpfen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert, das zu zeigen." Knäbel über das Budget für den neuen Trainer: "Unsere finanzielle Situation ist bekannt. Wir können keine Millionensummen zahlen, aber wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten einen guten Trainer finden."

Anzeige +++ 27.09.2023 11:48: S04-Pressekonferenz - Hechelmann über Baumgartl-Kritik +++ Hechelmann zur Baumgartl-Kritik: "Seine Aussagen haben nichts damit zu tun, dass wir Thomas entlassen haben. In unserem Sport müssen wir uns an Regeln halten, das hat er nicht getan, daher die Sanktionen." Knäbel über seine eigene Zukunft, da sein Vertag im nächsten Jahr ausläuft: "Ich fühle mich wohl damit, diese Entscheidungen zu treffen, obwohl mein Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. Neun Monate sind nicht wenig und es ist erst Recht eine Situation, um Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte nur das Beste für Schalke 04."

+++ 27.09.2023 11:43: S04-Pressekonferenz - Knäbel über Reis - Hechelmann über Nachfolger +++ Knäbel: "Wir sind auch sehr unzufrieden, dass die Geschwindigkeit so schnell zugenommen hat, dass wir Thomas (Reis) entlassen mussten. Natürlich muss die Mannschaft sich erst eingrooven und wir haben alles getan, um das zu unterstützen. Aber schlussendlich glauben wir jetzt nicht mehr daran, dass wir in dieser Personen-Konstellation unsere Ziele erreichen. Natürlich müssen wir uns jetzt fragen, was hätte Reis besser machen können. Dafür gehen wir jetzt in die Analyse. Wir machen das nicht nur an einer Person fest." Hechelmann zur weiteren Vorgehensweise: "Es kann sein, dass Matthias (Kreutzer) auch zwei Spiele auf der Trainerbank sitzt. Wir haben den Trainer erst vor drei Stunden entlassen und haben eine Liste parat, wer darauf folgen könnte. Aber das bei Zeit, wir beginnen heute Mittag mit der Arbeit daran."

+++ 27.09.2023 11:39: S04-Pressekonferenz - Knäbel über Zeitpunkt der Entlassung +++ Knäbel: "Wir haben den Wochenanfang atmosphärisch auf uns wirken lassen und sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir was tun müssen. Wir haben kein Spiel zu verschenken. Dass Verständnis, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist und nicht vorher, kann nur der haben, der entscheidet." Knäbel auf Nachfrage: "Ich möchte nicht weiter ausführen, warum die Situation menschlich eingefahren ist. Die Beschreibung passt schon perfekt. Ich wehre mich gegen die Formulierung, dass die Mannschaft den Trainer auf dem Gewissen hat. Die Mannschaft hat nicht absichtlich gegen den Trainer gespielt. Selbstverständlich ist die Mannschaft gefordert."

+++ 27.09.2023 11:30: S04-Pressekonferenz - Knäbel und Hechelmann erklären sich+++ Knäbel: "Ich möchte mich zuerst bei Thomas Reis und Markus Gellhaus für ihre Arbeit bedanken. Der Saisonstart war schon schwierig und wir kamen früh in eine Ergebniskrise. Haben dann gegen Magdeburg einen Sieg der Moral gefeiert, aber der Stabilisierungstrend gegen St. Pauli blieb nicht erhalten. Danach haben wir festgestellt, dass die Situation menschlich und inhaltlich festgefahren ist. Wir sind davon überzeugt, dass es jetzt vor dem Paderborn-Spiel die richtige Entscheidung ist." Sportdirektor Andre Hechelmann dazu: "Ich habe mir die ersten Monate in meiner neuen Rolle auch anders vorgestellt. Wir mussten jetzt handeln, da uns die Überzeugung fehlt, dass wir eine Trendwende in der jetzigen personellen Konstellation schaffen. Für so etwas gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, aber wir haben keine Zeit, weitere Zeit zu verschwenden." Hechelmann zum Interimstrainer Kreutzer: "Veränderungen schaffen immer Raum für neue Chancen und Herangehensweisen. Matthias (Kreutzer) hat der Mannschaft schon klare und kernige Botschaften übermittelt. Er wird gemeinsam mit Co-Trainer Mike Büskens das Ruder übernehmen. Wir sind überzeugt, dass sie die Trendwende einläuten können, bis wir einen neuen Trainer vorstellen können."

+++ 27.09.2023 11:00: S04-Pressekonferenz im Liveticker +++ Ab 11:30 geben Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann eine Pressekonferenz. Wir tickern die besten Aussagen hier live. Es geht offenbar um die Entlassung des Trainers Thomas Reis und die Übernahme von Interimstrainer Matthias Kreutzer. Zudem wird die Frage im Raum sein, wer langfristig übernehmen soll.

+++ 27.09.2023 10:45: Schalke in der Krise - Reis ging auf Mannschaft zu +++ Wie die "BILD" erfahren haben will, hat Reis in den letzten Wochen alles getan, um mit der Mannschaft auf einen grünen Zweig zu kommen. Vergebens. Demnach gab es in der letzten August-Woche eine Krisensitzung. In der wurde besprochen, ob das Team eine Fünferkette spielen möchte, oder nicht. Zudem ob das Training anders gestaltet werden soll, wie zum Beispiel ein andere Startzeit als immer um 10:30 Uhr. Es wurde wohl sogar nachgefragt, ob die Kraft- und Fitness-Messungen am Morgen für alle passend wären und ob die Spieler vor Heimspielen in ein Hotel wollen oder ob man sich erst am Spieltag trifft.

Schalke: Mannschaft und Reis sind sich uneins Das Feedback aus der Kabine soll jedoch simpel gewesen sein. Man möchte den Gegner einfach defensiver anlaufen, der Rest würde schon passen. Anfang September bestritt die Mannschaft ein Testspiel gegen den SSV Ulm (4:2). Im Anschluss reiste man mit dem Bus in der Nacht rund 530 Kilometer zurück nach Gelsenkirchen. Das soll für Unruhe und Unzufriedenheit gesorgt haben. Manche Spieler waren offenbar erst um 5 Uhr nachts daheim. Die Hinfahrt fand mit dem Zug statt. Reis ließ jeden an dem Ort einsteigen, von dem es dem Spieler am besten passte. Er suchte also nach Lösungen, um die Reise für jeden so komfortabel wie möglich zu halten. Reis soll dem Team sogar in Aussicht gestellt haben, erst einen Tag später abzureisen. Doch das wollte das Team offenbar auch nicht. So entschied man sich gemeinsam für die nächtliche Busreise und trotzdem war die Stimmung im Keller.

