Fußball

Schalke 04 an Edin Dzeko interessiert? Trainer Miron Muslic bezieht Stellung

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 14:34 Uhr
  • ran.de/SID

Ist der FC Schalke 04 an dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko interessiert? Trainer Miron Muslic bezieht Stellung.

Schalke 04 liebäugelt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga offenbar mit prominenter Verstärkung. Nach "Sky"-Informationen sind die Königsblauen - wie wohl auch der FC Paris - an dem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko interessiert, Gespräche sollen bereits laufen.

Der inzwischen 39 Jahre alte Bosnier steht beim abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten AC Florenz noch bis zum Sommer unter Vertrag.

Schalke-Trainer Miron Muslic wollte sich nach dem 0:0 bei Hertha BSC derweil nicht konkret äußern, stattdessen gab er sich schlagfertig. "Ich kommentiere keine Transfergerüchte, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst", entgegnete er gegenüber einem Reporter.

"Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen."

Keine Schalker Neuzugänge im Winter

Besagter Journalist hatte seine Frage nach dem Stürmer zuvor mit Muslics gutem Verhältnis zu dem Angreifer eingeleitet. Der 146-malige Nationalspieler (72 Tore) hat einen guten Draht zu dem Übungsleiter, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist.

Bislang hat Schalke in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, besonders in der Offensive drückt aber der Schuh. Nach 18 Spieltagen stehen lediglich 22 Tore zu Buche.

Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Torschützenkönig, danach zweimal englischer Champion mit Manchester City, ist in Florenz unzufrieden, kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus.

Sportvorstand Frank Baumann hatte zuletzt betont, keine Winterverpflichtungen nur für ein halbes Jahr tätigen zu wollen.

