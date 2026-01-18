Ist der FC Schalke 04 an dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko interessiert? Trainer Miron Muslic bezieht Stellung. Schalke 04 liebäugelt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga offenbar mit prominenter Verstärkung. Nach "Sky"-Informationen sind die Königsblauen - wie wohl auch der FC Paris - an dem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko interessiert, Gespräche sollen bereits laufen. Der inzwischen 39 Jahre alte Bosnier steht beim abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten AC Florenz noch bis zum Sommer unter Vertrag.

Schalke-Trainer Miron Muslic wollte sich nach dem 0:0 bei Hertha BSC derweil nicht konkret äußern, stattdessen gab er sich schlagfertig. "Ich kommentiere keine Transfergerüchte, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst", entgegnete er gegenüber einem Reporter. "Ich kommentiere keine Gerüchte. Das habe ich in den letzten sieben Monaten nicht gemacht. Das werde ich heute auch nicht machen."

