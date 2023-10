Schalke 04 steckt immer tiefer in der Krise. Nun übt sogar der einstige Klubboss Clemens Tönnies scharfe Kritik an dem Traditionsverein.

Die leicht positive wirtschaftliche Entwicklung nach rigorosem Sparkurs geht aber einher mit einem dramatischen sportlichen Niedergang, der den siebenmaligen deutschen Meister in seiner Existenz gefährdet.

Denn nach dem katastrophalen Fehlstart nach dem erneuten Bundesliga-Abstieg mit einer deutlich abgespeckten Mannschaft droht die 3. Liga. Vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) gegen Hannover 96 ist der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz schon auf fünf Punkte angewachsen.

Der "Durchmarsch" in die Drittklassigkeit wäre auch wirtschaftlich ein Horrorszenario - "nicht das Standardszenario, mit dem wir geplant haben", wie Rühl-Hamers dem "SID" sagte: "Aber natürlich beschäftigen wir uns mit der Situation, schauen sie uns an und berechnen ganz seriös, was das für Schalke bedeuten würde."