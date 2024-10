Nach der 0:1-Niederlage gegen Hannover 96 wird Schalke-Sportchef Ben Manga auf "X" rassistisch beleidigt - die Social-Media-Plattform sieht darin keinen Verstoß. Schalke ist außer sich.

Nach nur vier Punkten aus den letzten fünf Zweitliga-Spielen und Platz 14 in der Tabelle brennt auf Schalke mal wieder der Baum. Für einen Nutzer Grund genug, um Kaderplaner und Profifußball-Direktor Ben Manga mehrfach rassistisch zu beleidigen.

Der Verein machte die erschreckenden Kommentare umgehend per Screenshot öffentlich, verurteilte das Geschriebene ausdrücklich.

Gleichzeitig richteten sich die Königsblauen in einem Appell an die Plattform "X" selbst, die in den rassistischen Anfeindungen keinen Verstoß gegen die Richtlinien sah.

"Widerlich. Ist das wirklich euer Ernst? Auf Schalke haben Rassismus und jegliche Art von Diskriminierung keinen Platz! Bei euch offensichtlich schon, @X", empörte sich der Ruhrpott-Klub über die Plattform, die Tesla-Gründer Elon Musk gehört.

Auch die Schalke-Fans reagierten in den Kommentaren mit Unverständnis.