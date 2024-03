Schalke 04: Trainer Geraerts verbannt Baumgartl in die U23 - Asamoah geht im Sommer 

Anzeige

Veränderungen bei Schalke 04: Trainer Karel Geraerts hat Innenverteidiger Timo Baumgartl in die U23 verbannt, während Gerald Asamoah den Verein im Sommer verlassen wird.

Trainer Karel Geraerts zieht im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga bei Schalke 04 die Zügel an. Der Belgier verbannte Abwehrspieler Timo Baumgartl in die zweite Mannschaft in der Regionalliga.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin", sagte Geraerts.

"In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird", erläuterte der Coach weiter.

Der 28-Jährige, der im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven ablösefrei nach Schalke gewechselt war, hat in dieser Saison nur zwölf Ligaspiele für die Königsblauen bestritten. Der ehemalige Stuttgarter, zu Saisonbeginn Stammspieler, war schon im September nach öffentlicher Kritik an Geraerts' Vorgänger Thomas Reis suspendiert und in die U23 abgeschoben worden.