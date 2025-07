Die DFB-Auwahl ist bereits für das Viertelfinale der Frauen-EM qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel wartet mit Schweden dennoch eine Herausforderung. ran zeigt euch, wann es losgeht und wie ihr den Wettbewerb live verfolgen könnt.

Deutschland bekommt es im letzten Vorrunden-Spiel in Gruppe C bei der Frauen-EM 2025 mit Schweden zu tun. Somit wartet der stärkste Gruppen-Gegner auf die DFB-Elf. Die Damen aus dem Norden schlugen in ihren ersten beiden EM-Spielen Dänemark mit 1:0 und Polen mit 3:0.