Zum Tode von Kay Bernstein: Ein Gegenentwurf zum Establishment

Dem wollte an diesem traurigen Tag kaum jemand etwas hinzufügen, doch die Fassungslosigkeit und Bestürzung zahlreicher Weggefährten war greifbar, zumal einige noch am Vortag mit dem "Dauerkommunikator" Bernstein telefoniert hatten.

Die Ursache für Bernsteins Versterben in dessen Wohnung in Hoppegarten kurz hinter der östlichen Berliner Stadtgrenze war zunächst vollkommen unklar, weshalb die beteiligten Ärzte keinen natürlichen Tod bescheinigten.

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich in Frankfurt erschüttert. "Wir trauern gemeinsam mit der Hertha-Familie um ihren Präsidenten, vor allem aber um den Menschen Kay Bernstein. Das ist ein ganz schmerzvoller Tag für ganz, ganz viele Menschen", sagte er in einer Stellungnahme:

Aus der Kurve ins Präsidium

Tatsächlich hinterlässt Bernstein eine riesige Lücke. Vor allem bei der "Alten Dame", die er in den vergangenen Monaten sichtbar nach vorne gebracht hatte, aber auch in der gesamte Fanszene ist die Trauer groß.

Denn für viele Traditionalisten war der einstige "Ultra" ein Gegenentwurf zu den Betriebswirtschaftlern mit Marketingsprech, den schwerreichen Unternehmern mit Hang zur Selbstdarstellung, den ausrangierten Politikern und den abgehalfterten Ex-Profis in den Führungsriegen zahlreicher Vereine.

Der 1980 im sächsischen Marienberg geborene Bernstein zog noch vor der Wende mit der Familie nach Berlin-Marzahn war in seiner Jugend Vorsänger und Capo der Fangruppe "Harlekins Berlin ‘98" in der Ostkurve des Olympiastadions, weshalb er beim organisierten Anhang besonders populär war.

Dank der Unterstützung dieses Teils der Hertha-Mitglieder wurde der Chef einer Event- und Kommunikationsagentur bei der Jahreshauptversammlung im Juni 2022 unerwartet zum Nachfolger von Werner Gegenbauer an der Vereinsspitze gewählt. "Ich kann dem Verein ein bisschen Seele zurückgeben", erklärte Bernstein damals.

Für viele ein Sieg über das Establishment, gerade in der Hauptstadt, das bereits den einst gescheiterten Bürgermeisterkandidaten und späteren CDU-Bundestagsabgeordneten Frank Steffel als neuen Hertha-Präsidenten ausgekungelt hatten.

Stattdessen stand nun ein früherer Ultra ganz vorne, der sich unter anderem für eine Gehaltsobergrenze, eine verringerte Abhängigkeit von den TV-Millionen und die Manifestierung der Kern-Anstoßzeit 15:30 Uhr einsetzte.

Umso heftiger waren gerade am Anfang die Anfeindungen durch seine Gegner, weil man dem Mann in der blauen Hertha-Trainingsjacke schlichtweg die Eignung für den Posten absprach. So mancher Kritiker fühlte sich angesichts der vielen schlechten Nachrichten in der Saison danach in diesem Urteil bestätigt.

Es gab anhaltenden Zoff mit Investor Lars Windhorst bis zu einer Spionageaffäre gegen den Geldgeber, für die allerdings Bernsteins Vorgänger verantwortlich waren. Auch die nahezu alternativlose Ablösung von Windhorsts Anteilen durch die teilweise dubiose US-Investmentfirma 777 Partners stieß auch in Fankreisen auf Kritik, ebenso die umstrittene Entscheidung für einen Wettanbieter als Trikotsponsor.

Hinzu kam die alles andere als geräuschlose Trennung von Sportchef Fredi Bobic, der siebte Abstieg aus der Bundesliga nach der vergangenen Saison und die auch damit zusammenhängende Fast-Insolvenz angesichts von aktuell angeblich noch immer rund 80 Millionen Euro Schulden.