Der 1. FC Saarbrücken schreibt erstmals mehrere Vorstandspositionen öffentlich aus und setzt dabei auch auf Instagram. Möglich macht das eine zuvor beschlossene Satzungsänderung des Vereins.

Der 1. FC Saarbrücken geht neue Wege in Sachen Transparenz: Erstmals werden mehrere Vorstandspositionen öffentlich ausgeschrieben – und das auch auf Instagram. Die Stellenausschreibungen für Sport, Finanzen sowie Strategie, Marketing & Vertrieb sind seit Kurzem online einsehbar.

Grundlage ist eine am 11. Oktober 2025 beschlossene Satzungsänderung, die den Aufsichtsrat ermächtigt, Vorstandspositionen öffentlich zu vergeben.

"Mit der Ausschreibung setzen wir die Beschlüsse unserer Mitgliederversammlung konsequent um und schaffen eine transparente Basis für die künftige Entwicklung des Vereins", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Klubs.

Mit der Instagram-Aktion will der Verein bewusst ein breites Publikum erreichen und auf die Führungspositionen aufmerksam machen. Die künftigen Vorstände sollen nicht nur die sportliche und wirtschaftliche Leitung übernehmen, sondern auch die strategische Ausrichtung des Vereins mitgestalten.