Keine Gästefans
3. Liga: Negativrekord der TSG Hoffenheim bei Zuschauerzahl in Havelse
- Veröffentlicht: 22.01.2026
- 08:39 Uhr
- Malte Ahrens
Die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim hat einen unschönen Negativrekord in der 3. Liga aufgestellt. Beim Auswärtsspiel gegen Havelse begleitete die Sinsheimer kein einziger Fan.
Die TSG Hoffenheim hat zum Jahresauftakt in der 3. Liga für einen Zuschauer-Negativrekord gesorgt. Beim Auswärtsspiel gegen den TSV Havelse war laut offiziellen Angaben der Online-Plattform "Die falsche 9" kein einziger Zuschauer mitgereist.
Die Hoffenheimer haben ohnehin den schwächsten Schnitt für Auswärtsfahrer aller Klubs in Deutschlands drei Profiligen. Außerhalb von Zuschauerausschlüssen während der Corona-Pandemie gab es allerdings nie die Situation, dass kein Fan die Auswärtsreise angetreten hat.
Zweitvertretungen haben es insgesamt schwer und siedeln sich am unteren Ende der Zuschauerzahlen an. Die Nichtleistung der Hoffenheim-Fans am Sonntagabend bestätigt das im dritten Jahr in Folge.
Zweitvertretungen mit schlechten Fan-Zahlen
Im vergangenen Jahr war es Hannover 96 mit drei Fans. Davor war es der SC Freiburg, der mit zehn Fans den Liga-Tiefstwert aufwies. Keine Auswärtsfans hatte es allerdings noch nie gegeben.
Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 2022/23. Beim Auswärtsspiel des SC Verl in Zwickau wurde ein Verl-Fan erfasst.
Im Norden gab es für die Kraichgauer übrigens eine ordentliche 0:4-Packung gegen einen Abstiegskandidaten. Die weite Fahrt wäre also nicht einmal sportlich belohnt worden.