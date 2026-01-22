Die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim hat einen unschönen Negativrekord in der 3. Liga aufgestellt. Beim Auswärtsspiel gegen Havelse begleitete die Sinsheimer kein einziger Fan.

Die TSG Hoffenheim hat zum Jahresauftakt in der 3. Liga für einen Zuschauer-Negativrekord gesorgt. Beim Auswärtsspiel gegen den TSV Havelse war laut offiziellen Angaben der Online-Plattform "Die falsche 9" kein einziger Zuschauer mitgereist.

Die Hoffenheimer haben ohnehin den schwächsten Schnitt für Auswärtsfahrer aller Klubs in Deutschlands drei Profiligen. Außerhalb von Zuschauerausschlüssen während der Corona-Pandemie gab es allerdings nie die Situation, dass kein Fan die Auswärtsreise angetreten hat.

Zweitvertretungen haben es insgesamt schwer und siedeln sich am unteren Ende der Zuschauerzahlen an. Die Nichtleistung der Hoffenheim-Fans am Sonntagabend bestätigt das im dritten Jahr in Folge.