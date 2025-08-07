2 von 4 Einsätzen in der 3. Liga
3. Liga: DFB setzt japanische Schiedsrichter bei Aachen gegen Hoffenheim II und Verl gegen Wiesbaden an
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 11:21 Uhr
- Kai Esser
Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der DFB im Rahmen eines Austauschprogramms japanische Schiedsrichter in der 3. Liga einsetzt. Nun sind die ersten Ansetzungen klar.
Im Rahmen eines Kultur-Austauschprogramms hat der DFB zwei japanische Schiedsrichter nach Deutschland eingeladen, um Spiele in der 2. Bundesliga, 3. Liga und auch Regionalliga zu pfeifen.
Am kommenden Spieltag gibt es die Premiere für die beiden Referees Koki Nagamine und Yusuke Ohashi im deutschen Profifußball.
Während Ohashi mit dem Spiel SC Verl gegen SV Wehen Wiesbaden eine eher kleine Kulisse erwarten wird, darf sich Nagamine beim Spiel Alemannia Aachen gegen TSG Hoffenheim II auf volle Tribünen am Tivoli freuen. Weit über 20.000 Zuschauer werden zum ersten Heimspiel der Alemannia erwartet.
3. Liga: Japanische Schiedsrichter wollen sich "an das Niveau anpassen"
"Die japanische Nationalmannschaft möchte in den nächsten Jahren gerne Weltmeister werden und sich dafür stetig verbessern. Dadurch steigt die Intensität des Spiels - und wir Schiedsrichter müssen uns an das immer bessere Niveau des Fußballs anpassen", erklärt Nagamine.
In den vergangenen Jahren durften bereits die DFB-Schiedsrichter Dr. Felix Brych, Sascha Stegemann, Florian Badstübner und Martin Petersen in Asien Spiele pfeifen. Nun kommt es zum zweiten Teil des Austauschs.