Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der DFB im Rahmen eines Austauschprogramms japanische Schiedsrichter in der 3. Liga einsetzt. Nun sind die ersten Ansetzungen klar.

Im Rahmen eines Kultur-Austauschprogramms hat der DFB zwei japanische Schiedsrichter nach Deutschland eingeladen, um Spiele in der 2. Bundesliga, 3. Liga und auch Regionalliga zu pfeifen.

Am kommenden Spieltag gibt es die Premiere für die beiden Referees Koki Nagamine und Yusuke Ohashi im deutschen Profifußball.

Während Ohashi mit dem Spiel SC Verl gegen SV Wehen Wiesbaden eine eher kleine Kulisse erwarten wird, darf sich Nagamine beim Spiel Alemannia Aachen gegen TSG Hoffenheim II auf volle Tribünen am Tivoli freuen. Weit über 20.000 Zuschauer werden zum ersten Heimspiel der Alemannia erwartet.