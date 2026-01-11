- Anzeige -
- Anzeige -
Nächster Streit beim Afrika-Cup

Afrika-Cup: Zidane-Sohn in Tumulte nach dem Viertelfinale verwickelt

  • Veröffentlicht: 11.01.2026
  • 22:35 Uhr
  • ran.de

Beim Afrika-Cup kam es beim Viertelfinal zwischen Algerien und Nigeria zur nächsten Aufregerszene. Luca Zidane mischt nach dem Spiel ordentlich mit.

Das Viertelfinale beim Afrika-Cup zwischen Algerien und Nigeria fand ein unrühmliches Ende. Auf die sportliche Niederlage der Algerier folgte eine handgreifliche Auseinandersetzung .

Grund der Streitereien war eine heikle Strafraumsituation in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0. SGE-Spieler Fares Chaibi brachte einen Ball in den nigerianischen Strafraum, welcher von Semi Ajayi mit dem Arm geblockt wurde.

Der Schiedsrichter ließ weiterspielen und auch der VAR meldete sich nicht beim Unparteiischen. Das sorgte für Unmut bei den "Wüstenfüchsen."

Zwischen Spielern beider Teams kam es zu einer Rudelbildung mit Schubsereien. Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn von Frankreich-Legende Zinedine Zidane, verlor dabei die Beherrschung gegenüber einem Gegenspieler. Auch die Schiedsrichter mussten vom Sicherheitsdienst in die Kabine begleitet werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

Algerien vs. Nigeria: Journalisten streiten in der Mixed-Zone

Augenzeugen berichten sogar davon, dass die aufgeheizte Stimmung zwischen Journalisten beider Länder in der Mixed-Zone fortgesetzt wurde. Ordner konnten in den Katakomben aber doch noch schnell genug eingreifen und Schlimmeres verhindern.

Der afrikanische Fußballverband äußerte sich bisher nicht zu den Geschehnissen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass disziplinarische Folgen für einzelne Spieler ausgesprochen werden können.

Mehr News und Videos
Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen, 08) trifft zum 8-1 und jubelt, GER, FC Bayern Muenchen vs. VFL Wolfsburg, Fussball, 1. Bundesliga, 16. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 11.01.2026, DFL REGULATIONS ...
News

Kommentar: Goretzka zeigt die Reaktion, die sich Bayerns Bosse erhoffen

  • 11.01.2026
  • 23:20 Uhr
PalhinhaUpdate
News

Ex-Bayern-Star in "hässliche Szenen"nach dem Spiel verwickelt

  • 11.01.2026
  • 23:09 Uhr
Christian Pulisic vergibt die Führung
News

Rückschlag für Milan bei Startelf-Debüt von Füllkrug

  • 11.01.2026
  • 22:44 Uhr
Michael Olise
News

FC Bayern: Michael Olise stellt Bundesliga-Rekord auf

  • 11.01.2026
  • 22:26 Uhr
Real Madrid players celebrate after scoring the 0-1 during the Spanish Super Cup match between Atletico de Madrid and Real Madrid at King Abdullah Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, 8 January 2025. A...
News

FC Barcelona vs. Real Madrid: Supercopa-Finale im TV, Livestream und im Ticker - Titel für Hansi Flick!

  • 11.01.2026
  • 22:17 Uhr
Raphinha
News

Barca-Sieg im Clasico: Flicks Finalserie hält auch gegen Real

  • 11.01.2026
  • 22:04 Uhr
Kuntz
News

Hamburger SV: Stefan Kuntz weist schwere Vorwürfe deutlich zurück

  • 11.01.2026
  • 21:32 Uhr
11.01.2026, Fussball Bundesliga 2025 2026, 16.Spieltag, FC Bayern München - VfL Wolfsburg, in der Allianz-Arena München, Torjubel v.l. Harry Kane (FC Bayern München), Luis Diaz (FC Bayern München),...
News

Noten beim Schützenfest: FCB-Sturmtrio in Galaform

  • 11.01.2026
  • 21:32 Uhr
Neuer
News

Manuel Neuer nach Wolfsburg-Gala: "So ein 8:1 schmeckt gut"

  • 11.01.2026
  • 21:24 Uhr
Kenan Karaman
News

FC Schalke 04: Riesiges Chaos! 10.000 Fans erhalten Geld zurück

  • 11.01.2026
  • 21:14 Uhr