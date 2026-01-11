Beim Afrika-Cup kam es beim Viertelfinal zwischen Algerien und Nigeria zur nächsten Aufregerszene. Luca Zidane mischt nach dem Spiel ordentlich mit.

Das Viertelfinale beim Afrika-Cup zwischen Algerien und Nigeria fand ein unrühmliches Ende. Auf die sportliche Niederlage der Algerier folgte eine handgreifliche Auseinandersetzung .

Grund der Streitereien war eine heikle Strafraumsituation in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0. SGE-Spieler Fares Chaibi brachte einen Ball in den nigerianischen Strafraum, welcher von Semi Ajayi mit dem Arm geblockt wurde.

Der Schiedsrichter ließ weiterspielen und auch der VAR meldete sich nicht beim Unparteiischen. Das sorgte für Unmut bei den "Wüstenfüchsen."

Zwischen Spielern beider Teams kam es zu einer Rudelbildung mit Schubsereien. Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn von Frankreich-Legende Zinedine Zidane, verlor dabei die Beherrschung gegenüber einem Gegenspieler. Auch die Schiedsrichter mussten vom Sicherheitsdienst in die Kabine begleitet werden.