Hamburger SV: Stefan Kuntz weist schwere Vorwürfe deutlich zurück

Der frühere HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz hat sich in einem Social-Media-Statement zu den angeblichen Vorwürfen rund um seinen Abgang geäußert. Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV und Sportvorstand Stefan Kuntz gaben am Jahresanfang 2026 überraschend die Trennung bekannt. Offiziell wurde diese Trennung von den Hanseaten damit kommuniziert, dass Kuntz "aus persönlichen familiären Gründen" um Vertragsauflösung gebeten habe.

VAR-Wutrede von HSV-Trainer Merlin Polzin nach Pleite in Freiburg: "Ist mir absolut unerklärlich" Nun berichtete die "Bild" jedoch, dass dem 63-Jährigen von HSV-Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Dem Bericht nach führten diese Vorwürfe letztlich zur Vertragsauflösung.

Nun äußerte sich Kuntz selbst erstmals zu den Vorwürfen und wies diese zurück. "Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück!", schrieb Kuntz in seinem Statement auf Instagram am Sonntagabend.

