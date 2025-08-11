Anzeige
Fußball

3. Liga - Nach nur zwei Spieltagen: Waldhof Mannheim entlässt Trainer Glawogger

Trennung nach nur zwei Spieltagen: Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat Cheftrainer Dominik Glawogger mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Der Klub reagiert damit auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen. Wer auf den 35 Jahre alten Österreicher folgt, teilten die Mannheimer in ihrer Pressemitteilung am Montagabend nicht mit.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei Dominik für seine Bereitschaft und seinen Einsatz bedanken. Er hat im April in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mitgeholfen, den Klassenerhalt zu sichern", sagte Mannheims Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. "Dennoch haben uns einige Entwicklungen in den vergangenen Wochen dazu bewogen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen."

Glawogger hatte das Amt am 33. Spieltag der vergangenen Spielzeit übernommen. Im Saisonendspurt gelangen unter seiner Führung zwei Siege und am Ende der Klassenerhalt. In den ersten beiden Partien der neuen Saison hatte Waldhof zunächst 2:2 gegen den SC Verl gespielt, am vergangenen Sonntag folgte mit dem 0:1 bei Hansa Rostock die erste Niederlage.

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
Niederlechner und Volland bejubeln das 2:0
News

3. Liga: Volland und Niederlechner schießen 1860 zum Sieg

  • 09.08.2025
  • 18:31 Uhr
Die Platzverweise veränderten das Spiel
News

In Überzahl: Cottbus siegt dank später Treffer

  • 08.08.2025
  • 21:23 Uhr
Koki Nagamine (Schiedsrichter, Referee, Japanischer Austausch-Schiedsrichter) Einzelbild, Aktion, Action, 02.08.2025, Unterhaching (Deutschland), Fussball, Regionalliga Bayern, SpVgg Unterhaching -...
News

3. Liga: Spiele für japanische Schiedsrichter fix

  • 07.08.2025
  • 11:21 Uhr
Miroslav Klose
News

Klose-Sohn von 1860 München aussortiert

  • 06.08.2025
  • 22:19 Uhr
3. Liga - VfL Osnabrück - SC Verl am 17.05.2025 an der Bremer Brücke in Osnabrück Co-Trainer Frank Döpper Doepper (Osnabrueck), Co-Trainer Frithjof Hansen (Osnabrueck) und Trainer Marco Antwerpen (...
News

Ex-Osnabrück-Trainer wegen Spielmanipulation angeklagt

  • 06.08.2025
  • 13:20 Uhr
Aue, 03.08.2025, Erzgebirgsstadion, Fußball, 3.Liga, 1.Spieltag FC Erzgebirge Aue vs. FC Hansa Rostock , Im Bild; Fans von Hansa Rostock zünden Pyrotechnik in ihrem Fanblock. , Nur für journalistis...
News

Hansa-Fans sollen Mitreisende rassistisch beleidigt haben

  • 04.08.2025
  • 23:02 Uhr
Seit 2019 ein Rostocker: Nico Neidhart (l.)
News

3. Liga: Siebtes Remis - Aue gegen Rostock endet torlos

  • 03.08.2025
  • 21:31 Uhr
Patrick Sussek feiert sein Tor
News

Duisburg meldet sich erfolgreich zurück

  • 02.08.2025
  • 18:29 Uhr
Babyjubel: Cigerci feiert das 1:0
News

Tor-Spektakel: Saarbrücken rettet Last-Minute-Remis

  • 02.08.2025
  • 16:09 Uhr
Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München
News

Auftakt fast verpatzt: Niederlechner rettet Löwen in Essen

  • 01.08.2025
  • 21:51 Uhr