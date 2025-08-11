Trennung nach nur zwei Spieltagen: Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat Cheftrainer Dominik Glawogger mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Der Klub reagiert damit auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen. Wer auf den 35 Jahre alten Österreicher folgt, teilten die Mannheimer in ihrer Pressemitteilung am Montagabend nicht mit.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei Dominik für seine Bereitschaft und seinen Einsatz bedanken. Er hat im April in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mitgeholfen, den Klassenerhalt zu sichern", sagte Mannheims Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. "Dennoch haben uns einige Entwicklungen in den vergangenen Wochen dazu bewogen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen."

Glawogger hatte das Amt am 33. Spieltag der vergangenen Spielzeit übernommen. Im Saisonendspurt gelangen unter seiner Führung zwei Siege und am Ende der Klassenerhalt. In den ersten beiden Partien der neuen Saison hatte Waldhof zunächst 2:2 gegen den SC Verl gespielt, am vergangenen Sonntag folgte mit dem 0:1 bei Hansa Rostock die erste Niederlage.