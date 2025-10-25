Energie Cottbus feiert in der 3. Liga den nächsten Sieg und springt zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Energie Cottbus hat in der 3. Fußball-Liga durch seinen fünften Sieg nacheinander die Tabellenführung übernommen. Die Lausitzer gewannen gegen den weiter sieglosen Aufsteiger TSV Havelse 4:3 (2:1) und verdrängten den MSV Duisburg mit zwei Punkten Vorsprung zumindest vorerst von Platz eins.

Die Zebras können allerdings am Sonntag (ab 19:30 Uhr im Liveticker) die Spitze durch einen Sieg im Nachbarschaftsduell mit Rot-Weiss Essen wieder zurückerobern.

Hinter dem Führungsduo verdrängte der SC Verl den weiter kriselnden 1. FC Saarbrücken aus der Aufstiegszone. Verl fertigte Zweitliga-Absteiger SSV Ulm mit 5:0 (2:0) ab und rückte auf Rang drei vor. Saarbrücken hingegen blieb durch das 1:2 (0:1) beim FC Ingolstadt zum fünften Mal in Folge sieglos (ein Punkt).