Anzeige
Fußball

3. Liga: Seriensieger Energie Cottbus übernimmt Tabellenführung

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 17:21 Uhr
  • SID

Energie Cottbus feiert in der 3. Liga den nächsten Sieg und springt zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Energie Cottbus hat in der 3. Fußball-Liga durch seinen fünften Sieg nacheinander die Tabellenführung übernommen. Die Lausitzer gewannen gegen den weiter sieglosen Aufsteiger TSV Havelse 4:3 (2:1) und verdrängten den MSV Duisburg mit zwei Punkten Vorsprung zumindest vorerst von Platz eins.

Die Zebras können allerdings am Sonntag (ab 19:30 Uhr im Liveticker) die Spitze durch einen Sieg im Nachbarschaftsduell mit Rot-Weiss Essen wieder zurückerobern.

Hinter dem Führungsduo verdrängte der SC Verl den weiter kriselnden 1. FC Saarbrücken aus der Aufstiegszone. Verl fertigte Zweitliga-Absteiger SSV Ulm mit 5:0 (2:0) ab und rückte auf Rang drei vor. Saarbrücken hingegen blieb durch das 1:2 (0:1) beim FC Ingolstadt zum fünften Mal in Folge sieglos (ein Punkt).

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Cottbus härter gefordert als erwartet

Dadurch fielen die Blau-Schwarzen punktgleich hinter den VfL Osnabrück, der am späteren Samstagnachmittag bei Schlusslicht Schweinfurt 05 gastiert, sowie Waldhof Mannheim (3:1 gegen 1860 München) zurück.

Cottbus musste gegen den Tabellenvorletzten Havelse härter für seinen vierten Heimsieg arbeiten als erwartet. Zwar führte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz dreimal mit zwei Toren Vorsprung, doch die Norddeutschen konnten bis in die Nachspielzeit hinein immer wieder verkürzen und die Begegnung damit offen halten. Matchwinner der Gastgeber war Doppelpacker Jannis Boziaris (24. und 60.).

Weitere News und Videos
Döring stand am Freitagabend noch an der Linie
News

3. Liga: Wiesbaden trennt sich von Trainer Döring

  • 25.10.2025
  • 17:33 Uhr
Aachen triumphiert in Wiesbaden
News

Aachen gewinnt nach Muzzicato-Aus

  • 24.10.2025
  • 21:00 Uhr
Benedetto Muzzicato muss in Aachen gehen
News

Aachen stellt Trainer Muzzicato frei

  • 20.10.2025
  • 10:49 Uhr
Debüt bei 1860: Markus Kauczinski
News

1860 beendet Duisburger Serie mit neuem Trainer

  • 19.10.2025
  • 18:31 Uhr
Enges Duell zwischen Cottbus und Ulm
News

Engelhardt in der Nachspielzeit: Cottbus jubelt spät in Ulm

  • 19.10.2025
  • 15:33 Uhr
Saarbrücken mühte sich gegen Verl
News

3. Liga: Osnabrück und Saabrücken patzen daheim

  • 18.10.2025
  • 16:03 Uhr
imago images 1057095232
News

MSV auf Erfolgswelle: "Preetz das Gesicht der Erfolgsgeschichte"

  • 17.10.2025
  • 10:31 Uhr
Kauczinski während seiner Zeit in Wehen
News

Kauczinski neuer Trainer bei 1860 München

  • 09.10.2025
  • 21:47 Uhr
imago images 1066472795
News

Löwen in Not: Fliegt bei 1860 jetzt alles auseinander?

  • 09.10.2025
  • 08:46 Uhr
Imterimscoach Alper Kayabunar und die Löwen verlieren
News

Nächste Pleite: 1860 München weiter in der Krise

  • 05.10.2025
  • 18:31 Uhr