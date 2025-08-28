3. LIGA LIVE AUF JOYN
Energie Cottbus - FC Ingolstadt live: 3. Liga im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn
- Veröffentlicht: 28.08.2025
- 14:04 Uhr
Inhalt
- Energie Cottbus vs. FC Ingolstadt live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Drittliga-Spiel?
- 3. Liga live: Läuft Cottbus - Ingolstadt im Free-TV?
- Energie Cottbus - FC Ingolstadt im Livestream: 3. Liga kostenlos auf Joyn sehen
- Ingolstadt zu Gast in Cottbus: Wo gibt's einen Ticker zum Drittliga-Spiel?
- Energie Cottbus - FC Ingolstadt live: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga
In der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Ingolstadt. Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker?
Für die Drittliga-Teams steht am Wochenende bereits der vierte Spieltag der neuen Saison an. Am Samstagnachmittag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) kommt es zur Partie Energie Cottbus vs. FC Ingolstadt.
Die Cottbuser sind mit einem 3:3 gegen Saarbrücken in die Saison gestartet und konnten in doppelter Überzahl mit 2:0 in Schweinfurt siegen. Am vergangenen Wochenende setzte es jedoch eine 1:4 Pleite bei Hoffenheim II. Energie ist durch die Niederlage in der Tabelle auf Platz elf zurückgefallen.
Damit rangieren Cottbuser aber noch immer deutlich vor dem FCI. Die Schanzer warten noch auf ihren ersten Saisonsieg und liegen an Position 17. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Regensburg, ehe eine 1:2-Pleite bei Stuttgart II und ein weiteres 1:1 gegen Rostock folgten.
Beide Teams sind bisher in zehn Pflichtspielen aufeinandergetroffen. Ingolstadt führt im direkten Vergleich mit fünf Siegen, einem Remis und vier Niederlagen.
Das Wichtigste in Kürze
3. Liga live: Läuft Cottbus - Ingolstadt im Free-TV?
Ja, die Partie zwischen Cottbus und Ingolstadt läuft im Free-TV. Der Bayerische Rundfunk (BR) wird das Drittliga-Spiel live und in voller Länge übertragen. Genau so wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
Zudem ist die Partie im Pay-TV bei Magenta TV kostenpflichtig zu empfangen.
Energie Cottbus - FC Ingolstadt im Livestream: 3. Liga kostenlos auf Joyn sehen
Der BR zeigt die Drittliga-Partie auch im Livestream unter br.de. Dieser ist auch live und kostenfrei auf Joyn aufrufbar und wird in der ARD-Mediathek ausgestrahlt.
Wie alle Drittliga-Partien läuft Cottbus - Ingolstadt auch bei Magenta Sport. Der Stream ist jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos abrufbar.
Ingolstadt zu Gast in Cottbus: Wo gibt's einen Ticker zum Drittliga-Spiel?
Einen Live-Ticker gibt es wie üblich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Energie Cottbus - FC Ingolstadt live: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga
- Spiel: Energie Cottbus - FC Ingolstadt
- Datum und Uhrzeit: 30. August; 14:00 Uhr
- Trainer: Claus-Dieter Wollitz (Cottbus), Sabrina Wittmann (Ingolstadt)
- Free-TV: BR
- Pay-TV: Magenta TV
- Livestream: Joyn, br.de, ARD-Mediathek, Magenta Sport
- Liveticker: ran.de, ran-App