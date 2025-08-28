Anzeige
La Liga

Bei Real Madrid außen vor: David Alaba wohl bei Traditionsklub im Gespräch

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 20:44 Uhr
  • ran.de

David Alaba hat bei Real Madrid einen schweren Stand. Wechselt der langjährige Bayern-Spieler nach Italien?

Am vergangenen Wochenende feierte Real Madrid in La Liga den zweiten Saisonsieg. Gegen Aufsteiger Real Oviedo gelang ein 3:0. Abwehrspieler David Alaba saß dabei nur auf der Bank – genau wie beim Liga-Auftakt in der Woche zuvor.

Der Österreicher hat aktuell bei den Königlichen einen schweren Stand, hat er doch seinen Platz in der Startelf verloren. Im Ranking der Innenverteidiger steht der früheren Bayern-Profi sogar nur noch auf Platz fünf. Wie geht es nun mit dem 33-Jährigen weiter?

Die Real-Verantwortlichen würden Alaba wohl gerne abgeben – auch, um sein hohes Gehalt loszuwerden. Laut "Defensa Central" steht auch bereits der erste Interessent bereit. Demnach hat die AC Florenz den Routinier auf der Liste.

Die Bosse des Serie-A-Klubs sollen sogar schon offiziell bei Real eine Anfrage gestellt haben.

Anzeige
Anzeige

Italien: David Alaba als Ersatz für Comuzzo?

Der Hintergrund: Abwehr-Talent Pietro Comuzzo könnte nach Saudi-Arabien abwandern, die Fiorentina soll sich deshalb bereits mit möglichen Alternativen befassen.

Transferschluss in den europäischen Topligen ist der 1. September. Danach ist lediglich die Verpflichtung von vereinslosen Spielern möglich. Alaba selbst soll einen Wechsel bislang ablehnen.

Anzeige
Mehr Fußball-News
Nick Woltemade
News

Woltemade vor Wechsel nach England: VfB bestätigt Verhandlungen

  • 28.08.2025
  • 20:59 Uhr
Martijn Kaars wechselt zu St. Pauli
News

St. Pauli verpflichtet Kaars aus Magdeburg

  • 28.08.2025
  • 20:54 Uhr
Conference League - play-off 2025 2026: Rosenborg - Mainz. Trondheim 20250821. Conference League - play-off in football between Rosenborg and Mainz at Lerkendal stadium. Photo: Ole Martin Wold NTB ...
News

Mainz 05 vs. Rosenborg Trondheim jetzt live: Conference League Playoffs im Free-TV, Stream und Ticker

  • 28.08.2025
  • 20:44 Uhr
Sael Kumbedi (l.) wechselt zu den Niedersachsen
News

Wolfsburg leiht Lyons Außenverteidiger Kumbedi aus

  • 28.08.2025
  • 20:27 Uhr
Champions-League-Auslosung: Auf wen könnten die deutschen Teams in der Gruppenphase treffen?
News

CL-Auslosung: Hammer-Gegner für deutsches Quartett

  • 28.08.2025
  • 19:45 Uhr
Neu bei Werder: Isaac Schmidt (r.)
News

Nächste Leihe: Bremen holt Außenverteidiger Schmidt

  • 28.08.2025
  • 19:39 Uhr
Zlatan Ibrahimovic mit dem Los von Bayern München
News

Champions League: Bayern gegen PSG und Chelsea

  • 28.08.2025
  • 18:54 Uhr
Der FCM erstattet Anzeige
News

Unerlaubtes Foto: Zweitligist Magdeburg zeigt Fan an

  • 28.08.2025
  • 17:47 Uhr
Niko KovacUpdate
News

Inklusive Gehaltserhöhung: Kovac-Vertrag wohl geleakt

  • 28.08.2025
  • 17:38 Uhr
Michel Platini (l.) und Joseph S. Blatter
News

Freispruch für Blatter und Platini rechtskräftig

  • 28.08.2025
  • 16:56 Uhr