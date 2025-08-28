David Alaba hat bei Real Madrid einen schweren Stand. Wechselt der langjährige Bayern-Spieler nach Italien?

Am vergangenen Wochenende feierte Real Madrid in La Liga den zweiten Saisonsieg. Gegen Aufsteiger Real Oviedo gelang ein 3:0. Abwehrspieler David Alaba saß dabei nur auf der Bank – genau wie beim Liga-Auftakt in der Woche zuvor.

Der Österreicher hat aktuell bei den Königlichen einen schweren Stand, hat er doch seinen Platz in der Startelf verloren. Im Ranking der Innenverteidiger steht der früheren Bayern-Profi sogar nur noch auf Platz fünf. Wie geht es nun mit dem 33-Jährigen weiter?

Die Real-Verantwortlichen würden Alaba wohl gerne abgeben – auch, um sein hohes Gehalt loszuwerden. Laut "Defensa Central" steht auch bereits der erste Interessent bereit. Demnach hat die AC Florenz den Routinier auf der Liste.

Die Bosse des Serie-A-Klubs sollen sogar schon offiziell bei Real eine Anfrage gestellt haben.