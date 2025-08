Miroslav Klose: "Da muss ich den Trainer auch verstehen."

Der Trainer vom 1. FC Nürnberg erklärt: "Am Anfang waren sie in der Schule auch auseinander, dann sind sie zusammen in eine Klasse gekommen. Im Fußball ist es jetzt das erste Mal. Einer ist zu dem Verein in dem Ort gegangen, wo wir selbst wohnen."

Zudem zeigt er Verständnis für die Entscheidung der Sechziger, nicht weiter mit dem Sohn zu planen: "Er hatte ein Seuchenjahr: dreimal Bänderriss, Syndesmose, Pfeiffersches Drüsenfieber. Der hat in einem Jahr alles aufgesammelt. Da muss ich den Trainer auch verstehen. Wenn er mal wieder fit war, um zu spielen, dann kam wieder ein Rückschlag."