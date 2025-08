Die 3. Liga gilt als ausgeglichenste und spannendste Profiliga in Deutschland. In diesem Jahr gibt es allerdings drei klare Favoriten auf die Aufstiegsplätze.

Mit welchem Geld dieser erstaunliche Kader finanziert wurde, ist - wie in beinahe jedem Jahr - mehr oder minder offen, aber Fakt ist: Er steht da. Wenn Trainer Patrick Glöckner, der nach seiner Anstellung im letzten Winter Euphorie in Giesing auslöste, die Einzelkönner zu einer Mannschaft formen kann, dann geht die Meisterschaft nur über 1860.

Nicht nur das, auch in anderen Mannschaftsteilen haben sich die Hellblauen beeindruckend verstärkt. Max Christiansen bringt Erst- und Zweitligaerfahrung mit, gleiches gilt für Torhüter Thomas Dähne. Außenverteidiger Manuel Pfeifer spielte in Österreich ebenfalls auf hohem Niveau.

Dass die Münchner Löwen in nahezu jeder Expertenmeinung mindestens in den Top drei genannt werden, ist kein Zufall. Mit Kevin Volland, Florian Niederlechner und Sigurd Haugen haben die Sechziger alleine drei Mittelstürmer geholt, um die sie die ganze Liga beneidet.

Rostock hat ligaweit den wahrscheinlich ausgeglichensten Kader in der Breite. Mit Paul Stock und Andreas Voglsammer holten die Hanseaten zudem Qualität, die nur wenige Teams in dieser Form aufbieten können. Zudem ist die giftige Atmosphäre des Ostseestadions ein Faustpfand für den Klub, wenngleich auch die beiden anderen Vereine auf tollen Support der eigenen Fans zählen dürfen.

Essen hat sich zwar nicht so namhaft verstärkt wie 1860, dafür aber nahezu alle Leistungsträger gehalten und sich mit Marvin Obuz eine altbekannte Verstärkung geholt. Bereits 2023/24 war er für RWE am Ball und damals einer der Besten, als der deutsche Meister von 1954 bereits oben anklopfte.

In der Rückrunde holte nämlich nur Arminia Bielefeld (13) mehr Siege als Essen (12) und Rostock (10). Zahlen, die beweisen: Die Mannschaften von Uwe Koschinat (RWE) und Daniel Brinkmann (Hansa) haben das Potenzial allemal.

Hätten Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen ihre jeweiligen Hinrunden der vergangenen Saison nicht mit Vollgas gegen die Wand gefahren, sie hätten bereits in der vergangenen Saison bis zum Schluss mit um den Aufstieg gespielt.

3. Liga: Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock in Lauerstellung

3. Liga: Gibt es wieder einen Durchmarsch?

Neben der unermesslichen Tradition der Vereine in der 3. Liga ist es ebenfalls bereits eine Tradition, dass ein Drittligaaufsteiger oben mitspielt.

Die besten Chancen darauf hat mutmaßlich der MSV Duisburg, der die Euphorie der souveränen Meisterschaft in der Regionalliga West mit in die neue Saison nehmen und sich personell hervorragend verstärkt hat.

Ganz außen vor sind auch die Absteiger aus der 2. Liga, der SSV Ulm und der SSV Jahn Regensburg nicht. Allerdings haben die Absteiger es meist schwerer in Liga drei, da das Tafelsilber - wie auch im Falle der beiden Neuankömmlinge aus dem Unterhaus - oft in der 2. Liga geblieben ist und sich eine neue Mannschaft erst finden muss. Ob sich der 1. FC Saarbrücken von dem Schock der Relegationsniederlage erholen kann, steht in den Sternen.