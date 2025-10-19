1860 beendet Duisburger Serie mit neuem Trainer

Mit neuem Trainer hat 1860 München die Erfolgsserie des Aufsteigers MSV Duisburg in der 3. Fußball-Liga beendet.

Erstmals mit Markus Kauczinski auf der Bank erkämpften sich die kriselnden Löwen ein 3:1 (1:1) gegen den Tabellenführer, der im elften Saisonspiel die erste Niederlage kassierte.

Der Duisburger Vorsprung schrumpfte nach nur einem Sieg in den letzten fünf Partien auf einen Punkt zusammen. Denn Verfolger Energie Cottbus hatte zuvor mit 2:1 (0:0) beim Zweitliga-Absteiger SSV Ulm seinen vierten Dreier in Folge gefeiert.

Sigurd Haugen brachte die Gastgeber an der Grünwalder Straße in Führung (41.), doch fast im Gegenzug glich Joshua Bitter aus (43.). Nach dem 2:1 erneut durch Haugen (78.) drängten die Gäste auf den Ausgleich, ehe Thore Jacobsen in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte (90.+4).