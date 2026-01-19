Brahim Diaz wurde zur tragischen Figur im Finale des Afrika-Cup zwischen Marokko und dem Senegal. Der Real-Star äußerte sich in einem emotionalem Post.

Marokko-Star Brahim Diaz wurde zum tragischen Protagonisten im chaotischen Finale des Afrika-Cup gegen den Senegal.

Der Offensivspieler von Real Madrid hatte in der Nachspielzeit den Titelgewinn auf dem Fuß, vergab jedoch per Elfmeter. Diaz scheiterte per Panenka in die Arme von Torhüter Edouard Mendy kläglich.

Pape Gueye traf schließlich in der Verlängerung zum entscheidenden 1:0, womit die Marokkaner den ersten Titel seit 50 Jahren verpassten.

Einen Tag später postete Diaz ein bewegendes Statement auf "Instagram": "Meine Seele schmerzt. Ich habe von diesem Titel geträumt, dank all der Liebe, die ihr mir entgegengebracht habt, jeder Nachricht, jeder Unterstützung, die mir das Gefühl gegeben hat, nicht allein zu sein. Ich habe mit allem gekämpft, was ich hatte, vor allem mit meinem Herzen."