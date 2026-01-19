Fußball
Afrika-Cup: Brahim Diaz mit emotionalem Statement nach verschossenem Elfmeter im Finale
Brahim Diaz wurde zur tragischen Figur im Finale des Afrika-Cup zwischen Marokko und dem Senegal. Der Real-Star äußerte sich in einem emotionalem Post.
Marokko-Star Brahim Diaz wurde zum tragischen Protagonisten im chaotischen Finale des Afrika-Cup gegen den Senegal.
Der Offensivspieler von Real Madrid hatte in der Nachspielzeit den Titelgewinn auf dem Fuß, vergab jedoch per Elfmeter. Diaz scheiterte per Panenka in die Arme von Torhüter Edouard Mendy kläglich.
Pape Gueye traf schließlich in der Verlängerung zum entscheidenden 1:0, womit die Marokkaner den ersten Titel seit 50 Jahren verpassten.
Einen Tag später postete Diaz ein bewegendes Statement auf "Instagram": "Meine Seele schmerzt. Ich habe von diesem Titel geträumt, dank all der Liebe, die ihr mir entgegengebracht habt, jeder Nachricht, jeder Unterstützung, die mir das Gefühl gegeben hat, nicht allein zu sein. Ich habe mit allem gekämpft, was ich hatte, vor allem mit meinem Herzen."
Und weiter: "Gestern habe ich versagt und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen. Es wird schwer für mich sein, mich davon zu erholen, denn diese Wunde heilt nicht so leicht ... aber ich werde es versuchen. Nicht für mich selbst, sondern für alle, die an mich geglaubt haben, und für alle, die mit mir gelitten haben", schrieb der 26-Jährige.
Auch wenn der erste Titel seit 50 Jahren verpasste, richtet Diaz den Blick nach vorne: "Ich werde weitermachen, bis ich euch eines Tages all diese Liebe zurückgeben und eine Quelle des Stolzes für meine marokkanischen Landsleute werden kann."
