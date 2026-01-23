- Anzeige -
- Anzeige -
Spieler in Marokko vergiftet?

Afrika-Cup: Senegal-Spieler vor dem Finale gegen Marokko vergiftet? "Diese drei sind wirklich zusammengebrochen"

  • Veröffentlicht: 23.01.2026
  • 22:15 Uhr
  • ran.de

Beim Afrika-Cup in Marokko gab es einige Nebengeräusche. Das sportliche geriet beim Triumph vom Senegal oftmals in den Hintergrund. Ex-Bundesliga-Spieler Ismail Jakobs redet sogar von einer Vergiftung.

Der Afrika-Cup ist mit einem aufsehenerregenden Finale zwischen Gastgeber Marokko und dem Senegal zu Ende gegangen. Mit dabei war Ex-Köln- und Bundesliga-Spieler Ismail Jakobs, der den Titel mit dem Senegal in den Himmel heben durfte.

Im Nachgang hat der 26-Jährige nun in einem Interview mit "Sportdigital" schwere Vorwürfe erhoben: "Ich kann jetzt nicht genau sagen, was passiert ist, weil wir es auch nicht genau wissen. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind und es war nicht irgendwie eine normale Lebensmittelvergiftung, wo die erbrochen haben."

"Die Spieler sind wirklich zusammengebrochen", führt er fort. Dann schildert der in Köln geborene Verteidiger, dass bereits vor dem Warm machen ein Spieler zusammenbrach, einer währenddessen vom Feld getragen werden musste und es der Dritte in der Halbzeit nicht mehr aushalten konnte: "Ich will niemanden beschuldigen, aber es war definitiv kein Zufall."

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Afrika-Cup: Krankenhaus statt Meisterfeier

Als Symptome gab er Übelkeit, Schweißausbrüche und einige andere Dinge an: "Alle drei konnten die Zunge nicht mehr rausstrecken und sind einfach zusammengebrochen. Krepin (Diatta) konnte seinen Kopf nicht mehr gerade machen."

Von ihnen haben alle den Sieg und die Feierlichkeiten verpasst: "Alle drei Spieler haben im Krankenhaus übernachtet, was natürlich auch sehr sehr schade ist, weil sie das Finale verpasst haben und nicht bei der Zeremonie im Stadion dabei waren."

Denn im Finale ging es mit kuriosen und spannenden Bildern weiter. Die Senegalesen verließen bei einem Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit das Feld. Beim Stand von 0:0 wurde das Spiel fast abgebrochen. Nach knapp 20 Minuten wurde weitergespielt und der Elfmeter für Marokko wurde kläglich verschossen.

In der Verlängerung traf Senegals Pape Gueye zum entscheidenden 1:0.

Mehr News und Videos
Nach Rückstand ließ Inter die Muskeln spielen
News

Furiose Minuten: Inter gelingt BVB-Generalprobe

  • 23.01.2026
  • 22:49 Uhr
St. Pauli vs. HSV: Viel Kampf im Derby
News

Hamburger Derby am Millerntor

  • 23.01.2026
  • 22:45 Uhr
Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen, Cheftrainer) bei der Pressekonferenz nach dem Spiel, GER, FC Bayern Muenchen vs. Royale Union Saint-Gilloise, Fussball, UEFA Champions League, Liga-Phase, 7. Sp...
News

Zahlen beweisen: Bayern hat (noch) kein Halbzeit-Problem

  • 23.01.2026
  • 21:14 Uhr
Umkämpftes Duell in Berlin
News

In Unterzahl: Leverkusen dreht Partie bei Union

  • 23.01.2026
  • 20:32 Uhr
Laufduell: Sergio Lopez gegen Eric Porstner (r.)
News

Frecher Lupfer, mühsamer Sieg: Darmstadt schlägt Nürnberg

  • 23.01.2026
  • 20:29 Uhr
Bielefeld mit Jannik Rochelt erkämpft einen Punkt
News

Bielefeld erkämpft Unentschieden gegen Kiel

  • 23.01.2026
  • 20:28 Uhr
Hamburger SV v VfB Stuttgart - Bundesliga
News

Nach HSV-Trennung: Kuntz bricht sein Schweigen

  • 23.01.2026
  • 18:24 Uhr
Jakobs gewann mit Senegal den Afrika Cup
News

Jakobs erhebt Vorwürfe: "Spieler sind vergiftet worden"

  • 23.01.2026
  • 18:02 Uhr
Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports
News

Neues Vini-Gerücht: Milliarden-Angebot aus Saudi-Arabien?

  • 23.01.2026
  • 17:30 Uhr
Havertz (r.) im Trikot des FC Arsenal
News

Arteta will Havertz behutsam aufbauen

  • 23.01.2026
  • 17:10 Uhr